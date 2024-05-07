Нападающий «Чикаго» Райхель подписал 2-летний контракт на 2,4 миллиона долларов

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Нападающий «Чикаго» Лукас Райхел продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «Блэкхокс».

Новое соглашение рассчитано на 2 года и 2,4 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 21-летний немец провел 65 матчей и набрал 16 (5+11) очков.