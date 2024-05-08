Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча второго раунда плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» (4:3 2ОТ). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский голкипер Игорь Шестеркин признан второй звездой. Он отразил 54 из 57 бросков по своим воротам.

Первой звездой стал форвард Венсан Трочек, забросивший победную шайбу и сделавший голевую передачу. Замкнул тройку Алексис Лафренье, на счету которого 2 гола.