«Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Вашингтон» сыграет против «Флориды» в матче плей-офф НХЛ

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

10 мая, вторник

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Восточная конференция. Четвертые матчи

«Питтсбург» — «Рейнджерс» (2.00 мск)

Счет в серии: 2-1

«Вашингтон» — «Флорида» (2.00)

Счет в серии: 2-1

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Западная конференция. Четвертые матчи

«Нэшвилл» — «Колорадо» (4.30)

Счет в серии: 0-3

«Даллас» — «Калгари» (4.30)

Счет в серии: 2-1

Расписание и результаты всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке