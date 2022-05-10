Губерниев о рекорде Малкина: «Женя велик и гениален. Он выходит из тени Овечкина, когда надо»

Губерниев считает, что Малкин выходит из тени Овечкина, когда надо

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новое достижение российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

10 мая 35-летний российский хоккеист в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (7:2) забросил свою 66-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел по этому показателю на третье место в истории клуба

«Обратите внимание на то, как играет Малкин в плей-офф и сколько у него Кубков Стэнли. Он необычайно полезный и командный игрок. Женя выходит на пик тогда, когда это нужно. Гениальность Жени: он находится в тени Овечкина, но когда надо, то Малкин выходит из этой тени. Я им восхищаюсь! Женя — огромный молодец. Такого как Малкин,среди россиян в НХЛ, нет. Женя велик и гениален. От души поздравляю с этим успехом», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» назвал Малкина одним из самых универсальных игроков в хоккее.