Жамнов считает, что Овечкин способен побить рекорд Малкина и стать лучшим российским бомбардиром в истории Кубка Стэнли

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин способен побить рекорд форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина и стать лучшим российским бомбардиром в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Малкин — один из самых лучших хоккеистов в НХЛ, — приводит слова Жамнова «РБК Спорт». — Он молодец. Овечкин может составить ему конкуренцию и побить его рекорд. Все зависит от самого Александра и «Вашингтона», так как если команда проходит в плей-офф — вероятность получить дополнительные очки увеличивается, появляется больше возможности обойти рекорд. Евгений полностью восстановился и доказал, что может играть на своем уровне и даже побивать рекорды, и бороться за Кубок Стэнли».

35-летний россиянин отметился заброшенной шайбой в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (7:2).

Таким образом, на счету форварда стало 177 (66+111) очков в 174 матчах плей-офф за карьеру. По этому показателю Малкин обогнал Сергея Федорова (176) и стал лидером среди россиян. Овечкин располагается на третьем месте со 140 (72+68) очками в 145 матчах.