Тротц может стать новым главным тренером «Виннипега»

Барри Тротц со следующего сезона может стать новым главным тренером «Виннипега». Руководство «Джетс» намерено в скором времени начать переговоры с 59-летним специалистом, сообщает Sportsnet.

Тротц 9 мая был уволен с поста главного тренера «Айлендерс».

Тротц непрерывно работает главным тренером в НХЛ с 1998 года. В НХЛ он также возглавлял «Нэшвилл» и «Вашингтон», который под руководством канадца стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности главного тренера «Виннипега» Дэйв Лаури покинет клуб в межсезонье. Вместе с ним из клуба уйдут тренеры Джейми Компон и Чарли Худди.

В декабре главный тренер «Виннипега» Пол Морис принял решение уйти в отставку. Он работал с командой с 2014 года.