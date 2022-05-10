Малкин стал рекордсменом по очкам в плей-офф среди российских игроков в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (7:2).

Таким образом, на счету 35-летнего форварда 177 (66+111) очков в 174 матчах плей-офф за карьеру. По этому показателю он обогнал Сергея Федорова (176) и стал лидером среди россиян.

На третьей строчке по очкам в плей-офф среди россиян расположился форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 140 (72+68) очков в 145 матчах.

В текущем плей-офф Малкин набрал 3 (2+1) очка в четырех матчах.