Вячеслав Фетисов назвал Евгения Малкина одним из самых универсальных игроков в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новое достижение российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

10 мая 35-летний российский хоккеист в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (7:2) забросил свою 66-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел по этому показателю на третье место в истории клуба.

«Ребята — молодцы. Играют хорошо. Удастся ли выйти на первое место? Будем надеяться. Главное, чтобы хватило здоровья и было желание играть. Я считаю, что Женя Малкин — один из самых универсальных игроков в хоккее. Да еще он и забивает. Настоящий молодец», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» экс-тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что Малкину будет тяжело догнать по голам нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.