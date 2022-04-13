Бывший защитник нескольких клубов КХЛ, комментатор-эксперт — о финалах конференций, сезоне «Трактора» и успехе «Магнитки» Ильи Воробьева.

Федотов играет против СКА не так уверенно, как в двух первых раундах

— Можно ли сказать, что этот ЦСКА нельзя перетерпеть? Со стороны кажется, что СКА выиграл три матча, когда старался играть с позиции силы, шел в активный прессинг и не стеснялся обстреливать Ивана Федотова с любых позиций.

— Да, СКА за счет этого и выигрывал. Питерцы постоянно оказывали давление и когда забирали шайбу под свой контроль, у ЦСКА возникали проблемы — в итоге это и выливалось в голы. Просто не во всех матчах их атаки были достаточно острыми. Они набирали с каждой игрой. И если брать матч, в котором ЦСКА выиграл третий период со счетом 6:0, то мы помним, что у СКА за пару минут до первой пропущенной было большинство и момент, когда Дитц выбил шайбу, катившуюся вдоль ленточки ворот. Забей СКА, и эту игру они довели бы до победы.

В следующем матче в Москве петербуржцы вообще сыграли удивительно, выиграв 3:2. Мы помним, что они потеряли Микко Лехтонена, но им удалось выиграть у ЦСКА в гостях. И тогда они переиграли москвичей именно в желании и скорости, которых им хватило, чтобы сделать запас в три шайбы. Да, потом команда Федорова две отыграла, но на большее их не хватило.

В пятой же игре, казалось, у ЦСКА есть преимущество. Но петербуржцы дома играют на подъеме — там их поддерживает полный стадион. Однако удаление Андрея Светлакова в концовке и отличная реализация большинства помогли СКА выйти вперед.

Вчера же ЦСКА своими активными действиями нейтрализовал активность СКА и переиграл питерцев их же оружием. Так что вчерашнюю победу москвичей можно назвать уверенной.

— Вы видите проблему у СКА с центрами в топ-6, которую из-за потери Кемппайнена и провала Комарова приходится решать с помощью молодого Захара Бардакова?

— Конечно, СКА рассчитывал на другую линию центральных нападающих. Особенно если мы вспомним начало сезона, когда у них были Линден Вей, Фредерик Хендемарк, Владислав Каменев и Иван Морозов. Сейчас руководители клуба сильно видоизменили всю центральную ось и пришли к тому, что она не выглядит впечатляющей. Тем не менее в скорости, страсти и самоотдаче Бардакова, Цицюру и Хуснутдинова не упрекнуть — они выходят и умирают на льду. Да, где-то им не хватает мастерства, но желание у них сумасшедшее.

Владислав Каменев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Для вас стало сюрпризом преображение Каменева в ЦСКА после переезда из Санкт-Петербурга?

— Меня вообще удивила вся эта история с переходом. Давайте вспомним прошлогодний чемпионат мира в Риге, когда Каменев был одним из лучших в составе. В адрес тройки Тимкин — Каменев — Швец-Роговой было столько критики... Но если брать двоих последних, то они были одними из лучших. Мне действительно понравилось, как они выглядели на ЧМ. И если возвращаться к прошедшему регулярному чемпионату, то это решение отказаться от него было удивительным.

Наверное, все-таки произошло недопонимание или внутренний конфликт. Не думаю, что Каменев уступал кому-то по игре. Да и с теми центрами, которые были у СКА в начале сезона, конкуренция была в разы выше, чем на данный момент. Сейчас Каменев однозначно играл бы в первых двух звеньях. Но СКА спутала все карты потеря Кемппайнена — он был центром первой тройки и основным игроком перед воротами при розыгрыше большинства.

Однако то, что Каменев здорово выступает в ЦСКА, для меня неудивительно, потому что я отталкиваюсь от прошлогоднего ЧМ. Уже по ходу регулярки Владислав выглядел неплохо. Да, в плей-офф он пока играет с переменным успехом. Мне понравилось, как он проявил себя в серии с «Локомотивом». Сейчас он смотрится не так хорошо, но тоже неплохо.

Иван Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Иван Федотов не разочаровывает?

— Федотов — человек, который выглядел стеной даже не столько в регулярке, сколько на Олимпиаде и в сериях с «Локомотивом» и «Динамо». В первых двух раундах он действительно был проблемой для соперников. Думаю, во многом из-за его уверенной игры ЦСКА всухую прошел первые два раунда. Не сказал бы, что в серии со СКА он проваливается, но такой уверенной игры от него мы уже не видим. Однако вчерашний матч он может занести себе в актив. Вспомните, как он поймал бросок того же Гусева в третьем периоде. Он реально совершил несколько важных спасений и помог сохранить победный счет. При этом можно отметить и Ларса Юханссона, потому что игра должна была закончиться еще в первой половине третьего периода.

— То, что и Федотов, и Юханссон играют абсолютно весь плей-офф без замен, может сказаться в седьмом матче?

— Это говорит о том, что они в равных условиях. Сказаться может все что угодно. Седьмой матч — это дело случая. Здесь любая ошибка и любое удаление может сыграть свою роль. Опять же, вспомните глупое удаление в концовке от Светлакова, который после дубля был героем пятой игры в Санкт-Петербурге. Поэтому я бы не стал акцентировать внимание исключительно на вратарях.

Секрет Попова — в его катании

— Не удивляет, что Лео Комарову судьи позволяют слишком многое? Тот же Борис Михайлов не так давно сетовал на это. Например, вчера он в прямом смысле присел на Каменева.

— Думаю, эта речь была сказана специально перед игрой в Петербурге. И тот же Федоров вчера на пресс-конференции сказал, что хочет, чтобы все решалось на льду и чтобы в игру не вмешивались потусторонние силы. Наверное, он просит судей продолжить работать так же, как в последней игре, порой закрывая глаза на незначительные нарушения, чтобы ребята действительно сами решили, кто из них лучше.

Александр Попов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы сами еще играли против Александра Попова, которого можно назвать главным феноменом этого плей-офф. Что делает его особенным?

— Самое главное — его катание. Благодаря ему он сохраняет скорость в свои 40 лет, и мы видим, что он двигается как в 20-30 лет. Сейчас хоккей выходит на такой уровень, что на первый план выдвигаются игроки с хорошим катанием. И если ты не умеешь кататься — это реальная проблема.

Оставаться на таком уровне помогает и его опыт. Он знает свой организм и то, как нужно готовиться к матчам. Старается подводить себя к играм так, чтобы ему хватало энергии на всю игру. Если ты правильно катаешься, то, соответственно, меньше сил тратишь, двигаясь по площадке.

Ну и, конечно, нужно отметить его «отцовский» опыт и мастерство. Мы видим, как с ним рядом раскрылся молодой Максим Соркин и воспрял духом Андрей Светлаков. Думаю, что баланс в тройке появился именно с его подачи. Попов, в принципе, — это совокупность разных качеств, которые помогли ему в таком возрасте дойти до такого уровня игры.

— Сергей Наильевич как-то говорил, что тот же Сергей Мозякин набирает скорость не потому что бежит и «рвет» ногами, а благодаря тому, что правильно отталкивается и плавно катит. С Поповым такая же история?

— Да, он именно толкается, а не бежит. Все правильно. Да, у Попова и Мозякина немного разные стили катания — Сергей больше работал за счет смены траектории и немного других качеств. Я считаю, что Александр вообще более скоростной хоккеист. Может показаться, что он достаточно быстро перебирает ногами, но видно, как у него вытягивается нога вдоль льда, — это именно толчки, а не простой бег.

Был уверен, что «Трактор» даст бой «Магнитке»

— «Трактор» сыграл ниже своих возможностей или на данном этапе показал максимум?

— После первых двух раундов мне казалось, что «Трактор» играет с запасом и что его потенциал раскрыт не до конца. Но серия с «Металлургом» показала, что челябинцы играли на своем максимуме. Уровень команды из Челябинска на сегодняшний день таков. И серия с магнитогорцами это подтвердила.

В первом раунде с «Нефтехимиком» «Трактор» выиграл 4-0. Но мы ведь помним, сколько там было сложных матчей, которые заканчивались с разницей в одну шайбу. И, казалось бы, такой «Трактор» вообще спокойно должен был проходить «Нефтехимик». Хотя мне и очень понравились нижнекамцы в этом году, честно говоря, перед началом сезона не думал, что они попадут в плей-офф. Нужно отдать им должное — они заслуженно попали в кубковую восьмерку.

Но мы видим, как «Трактор» тяжело прошел «Нефтехимик». При этом все время казалось, будто челябинцы экономят силы и всегда могут добавить. Иногда так и получалось, но уверенной их игру я назвать не могу.

Хоккеисты «Трактора». Фото photo.khl.ru

Потом на очереди оказался «Салават Юлаев», который подошел ко второму раунду без легионеров. «Трактор» же был в полном боекомплекте и первую игру дома проиграл, показав самый невзрачный хоккей в этом сезоне. Да, потом были победы, но все было очень сложно. Да, на выезде их прорвало в четвертой игре, когда Панин нанес травму Седлаку, и они крупно победили. И я скажу так: если бы у Уфы не уехали легионеры, то не знаю, кто бы прошел дальше. Помню интервью гендиректора «Трактора» Ивана Савина, в котором он говорил, что его команда так и так прошла бы «Салават Юлаев». Но я с ним не соглашусь — с легионерами у уфимцев шансы на проход в финал конференции были бы куда выше.

Впрочем, челябинцы заслуженно вышли в следующий раунд. Но они потеряли Теему Пулккинена, и это, безусловно, стало серьезной потерей. Плюс они лишились Лукаша Седлака, который не играл в первых матчах с «Магниткой». Тем не менее у команды во всех линиях есть очень мастеровитые игроки. Хорошая и даже мощная для нашей лиги линия обороны: вратарь Роман Вилл, защитники Лоуренс Пилут, Ник Бэйлен, Сергей Телегин, Альберт Яруллин, Артем Блажиевский. Даже если мы уберем Седлака и Пулккинена, то помимо них в атаке были Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Никита Тертышный, Томаш Гика, Сергей Калинин, Андрей Стась. Это хорошие нападающие, с которыми команда должна забивать.

В целом «Трактор» выглядит очень сбалансированно и мощно. Тем более у команды есть опытный квалифицированный тренерский штаб — я очень уважаю работу Анвара Гатиятулина. Был уверен, что они дадут бой «Магнитке». Но серия показала, что «Металлург» мощнее, опытнее, и клуб подтвердил это своей игрой. В какой-то момент показалось, что сами челябинцы не верят в то, что могут вытащить эту серию.

Успех «Магнитки» — заслуга Воробьева

— «Магнитка» образца этого плей-офф — самая сбалансированная команда на вашей памяти?

— Если брать «Металлург», то нужно начинать с Ильи Петровича Воробьева. Мы помним его взлет, когда он привел команду к чемпионству в 2016-м и перешел в СКА. Но в Санкт-Петербурге особая ситуация. И не стоит давать оценку работе тренера по его работе в СКА. Особенно после Знарка. Все-таки Олег Валерьевич — принципиальный человек, который гнет свою линию.

Когда Воробьев вернулся в Магнитогорск, у него ведь все пошло не сразу. Сейчас его работа видна. Думаю, что он тоже принимал участие в селекции команды. Вряд ли без него подписывали Джоша Карри, Филипа Майе, Брендана Лайпсика и Дениса Зернова — это все нападающие одного плана. Плюс сюда же можно добавить Николая Голдобина, Максима Карпова и Анатолия Никонцева.

Илья Воробьев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У «Металлурга» очень скоростная, сбалансированная команда с убийственной контратакой и переходом из обороны в атаку. Имея такой атакующий потенциал, магнитогорцы все равно зачастую играют вторым номером. Они уплотняют среднюю зону, очень плотно играют в обороне, забирая середину. И как только они завладевают шайбой — они молниеносно выходят из своей зоны. Посмотрите, сколько шайб они уже забросили в атаках с ходу. Мне кажется, большая часть голов «Металлурга» — это именно атаки с ходу. Их удается проводить за счет индивидуального мастерства и скорости игроков.

Конечно, нужно отметить и Василия Кошечкина. В первой игре плей-офф с «Барысом» играл Юхо Олкинуора, и тогда команда проиграла. Как только в воротах появился Кошечкин, он не оставил шансов казахстанской атаке своей уверенной игрой. Было такое ощущение, что ему просто невозможно забить. И эту игру он проносит через весь плей-офф. Да, была тяжелая серия с «Авангардом». Но омичи — это действующий чемпион с мощнейшей системой. Команде Боба Хартли тоже нужно отдать должное. Они потеряли финских защитников — и не факт, что с ними «Металлург» прошел бы дальше. Но это не умаляет заслуг «Металлурга», потому что они выглядели здорово и отталкивались от своей игры, которая давала им результат.

Плюс у команды есть классная линия обороны. Есть Егор Яковлев и Линус Хульстрем. Здорово выглядит Григорий Дронов. В «Магнитке» есть игроки, готовые побороться за Кубок Гагарина в этом году, и они это обязательно сделают. Кто бы из армейцев ни вышел в финал, все будет не так однозначно — думаю, шансы будут 50 на 50.

При этом у команды нет таких ярко выраженных звезд, как те же Андрей Кузьменко и Никита Гусев в СКА. Да, есть Голдобин, Лайпсик и Майе. Но эти хоккеисты не играют стабильно на протяжении всей карьеры, показывая высочайший уровень. Этой команде подходит именно слово «сбалансированность». Когда игроки схожи по игровому интеллекту, они дают максимально высокий результат, что сейчас и происходит. По большому счету, единственная проблема «Металлурга» — это травмы в линии обороны. И в финале это может сказаться.

— Кто для вас главное открытие этого плей-офф на «Востоке» — Голдобин или Кравцов? Первого всю жизнь называли некубковым игроком, второго — субтильным мальчиком, который теряется в борьбе и грязных зонах. Тем не менее первый тащит «Магнитку» к кубку, а второй забил кучу черновых голов с пятака.

— Такие выводы нужно делать после плей-офф. Я бы в эту когорту добавил Арсения Грицюка, который великолепно показал себя в «Авангарде». Но если выбирать между Голдобиным и Кравцовым, то, наверное, первый вносит большую лепту в игру «Металлурга». Хотя Кравцов в «Тракторе» выглядит реально здорово.