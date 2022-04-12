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Сегодня, 21:50

ЦСКА отказался сдаваться. Великое противостояние решит седьмой матч

ЦСКА обыграл СКА и перевел полуфинальную серию Кубка Гагарина в седьмой матч
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форварды ЦСКА Михаил Григоренко (справа) и Владислав Каменев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Победный гол Виталия Абрамова продлил армейский финал Западной конференции.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Шестой матч
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Григоренко — 5 (Каменев), 15:47 — 1:0. Зыков — 1 (Хуснутдинов), 38:52 — 1:1. Абрамов — 4 (Карнаухов, Сергеев), 42:02 — 2:1. Григоренко — 6 (п.в., Окулов), 59:20 — 3:1.
Вратари: Федотов — Юханссон (58:50 — 59:20, 59:44). Штраф: 4 — 2. Броски: 32 (15+8+9) — 26 (4+12+10). Судьи: Наумов, Оленин.
12 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 8089 зрителей.
Счет в серии: 3-3

Шестой матч ЦСКА против СКА — первый серьезный стресс-тест москвичей в плей-офф. Впервые в кубковой весне команда Сергея Федорова не только уступала в серии, но и оказалась прижатой к стенке. Петербуржцы доказали, что столичный клуб не всесильный и склонен к ошибкам и иррациональным действиям. Перед серией ЦСКА считался очевидным фаворитом — об этом говорили и восемь побед подряд в плей-офф, и дико сбалансированный состав, на который не повлияла олимпийская пауза. Однако армейский финал «Запада» затянулся до семи матчей — оказалось, что СКА готов к серии не менее круто.

Андрей Светлаков и&nbsp;Александр Волков (справа). Из героя во вредители. Форвард ЦСКА забил СКА две классные шайбы, но в конце игры уничтожил старания одним движением

С высокой нацеленностью на броски, как и следует действовать спасающей родину команде, ЦСКА провел первые минуты. Жесткий силовой прием Никиты Нестерова, поймавшего у борта Александра Волкова, намекал, что москвичи заряжены если не на последний бой, то как минимум на битву, которая поможет продлить серию в Санкт-Петербурге. На каждом отрезке хозяева воевали за шайбу, не позволяли соперникам поднять голову и подумать, как рациональнее ею распорядиться.

Хмурые лица легенд ЦСКА Владислава Третьяка и Бориса Михайлова, которых режиссер трансляции выхватил в середине первого периода, передавали картину начала шестого матча. С бросками и доставкой шайбы до ворот Ларса Юханссона у хозяев не возникало проблем. Шведа проверяли от синей линии и с отрицательных углов, рассчитывая на ляп бывшего партнера. И Юханссон дрогнул. Идеально выигранное вбрасывание помогло Михаилу Григоренко с кистей направить шайбу на неудобной высоте.

Григоренко молчал пять матчей и отличился только сегодня — в день, когда московский хоккейный сезон мог закончиться. Притом что в прошлых играх финала «Запада» Михаил нанес лишь один бросок в створ. Доминирование ЦСКА вылилось в закономерный итог первых 20 минут. СКА пытался вытеснять соперников к бортам, но не всегда справлялся со скоростью и агрессией хозяев. Выравняли игру петербуржцы только во втором периоде, в том числе за счет наложения звеньев, которым тренерский штаб гостей умело пользуется. СКА добавил решениям простоты, расшевелив слегка успокоившихся москвичей.

Неиссякаемая агрессия от обеих команд преобладала над мыслью и холодным расчетом. Петербуржцы генерировали все больше остроты у чужих ворот. Иван Федотов позволял добивать шайбу, не фиксируя ее с первого броска. Настырные форварды гостей экранировали перед голкипером и выводили его из себя. СКА чаще гостил в зоне москвичей, но самый опасный момент создали хозяева: шайба после рикошета чиркнула о штангу ворот Юханссона и спасла шведа. Впрочем, за настырность петербуржцы были вознаграждены. Федотов ошибся на выходе из ворот, плохо сыграл клюшкой и позволил Валентину Зыкову завезти шайбу в открытый угол.

Зыков, права на которого ЦСКА уступил СКА (транзитом через «Сибирь»), забросил стратегически важную шайбу для команды Романа Ротенберга. Форвард безуспешно пытался пробиться в НХЛ: сменил три системы, но не подошел ни «Каролине», ни «Эдмонтону», ни «Вегасу». От безысходности в прошлом году Валентин поехал во вторую шведскую лигу. Возвращаться в ЦСКА нападающий не хотел, зато, получив предложение от питерцев, принял правильное решение и перезапустил карьеру в КХЛ. Символично, что первую шайбу в плей-офф Зыков забил родному клубу.

Девушка из&nbsp;группы поддержки ЦСКА.

Равный счет долго не продержался. Резвое начало третьего периода помогло ЦСКА вернуть преимущество. Юханссон не прикрыл ближний угол, куда Виталий Абрамов направил шайбу с пятака. Сегодня у москвичей затихла лютая тройка Светлакова с Соркиным и «дядькой Черномором» Поповым, хотя голевых моментов было предостаточно. ЦСКА победил без их помощи. Вовремя проснулся Григоренко и напомнил о себе обменянный из «Трактора» Абрамов.

Все попытки СКА сравнять счет хозяева разбили давлением, динамичной обороной и надежностью Федотова. Замена Юханссона на шестого полевого только помогла Григоренко оформить дубль, поразив пустые ворота. Серия переезжает в Санкт-Петербург, и главный выгодоприобретатель от седьмого матча — магнитогорский «Металлург», досрочно оформивший выход в финал.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 3
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 0
3 - 3
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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12.04
14.04
12.04 19:00
ЦСКА – СКА
 3 : 1
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