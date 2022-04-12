ЦСКА отказался сдаваться. Великое противостояние решит седьмой матч

Победный гол Виталия Абрамова продлил армейский финал Западной конференции.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Шестой матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Григоренко — 5 (Каменев), 15:47 — 1:0. Зыков — 1 (Хуснутдинов), 38:52 — 1:1. Абрамов — 4 (Карнаухов, Сергеев), 42:02 — 2:1. Григоренко — 6 (п.в., Окулов), 59:20 — 3:1.

Вратари: Федотов — Юханссон (58:50 — 59:20, 59:44). Штраф: 4 — 2. Броски: 32 (15+8+9) — 26 (4+12+10). Судьи: Наумов, Оленин.

12 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 8089 зрителей.

Счет в серии: 3-3

Шестой матч ЦСКА против СКА — первый серьезный стресс-тест москвичей в плей-офф. Впервые в кубковой весне команда Сергея Федорова не только уступала в серии, но и оказалась прижатой к стенке. Петербуржцы доказали, что столичный клуб не всесильный и склонен к ошибкам и иррациональным действиям. Перед серией ЦСКА считался очевидным фаворитом — об этом говорили и восемь побед подряд в плей-офф, и дико сбалансированный состав, на который не повлияла олимпийская пауза. Однако армейский финал «Запада» затянулся до семи матчей — оказалось, что СКА готов к серии не менее круто.

С высокой нацеленностью на броски, как и следует действовать спасающей родину команде, ЦСКА провел первые минуты. Жесткий силовой прием Никиты Нестерова, поймавшего у борта Александра Волкова, намекал, что москвичи заряжены если не на последний бой, то как минимум на битву, которая поможет продлить серию в Санкт-Петербурге. На каждом отрезке хозяева воевали за шайбу, не позволяли соперникам поднять голову и подумать, как рациональнее ею распорядиться.

Хмурые лица легенд ЦСКА Владислава Третьяка и Бориса Михайлова, которых режиссер трансляции выхватил в середине первого периода, передавали картину начала шестого матча. С бросками и доставкой шайбы до ворот Ларса Юханссона у хозяев не возникало проблем. Шведа проверяли от синей линии и с отрицательных углов, рассчитывая на ляп бывшего партнера. И Юханссон дрогнул. Идеально выигранное вбрасывание помогло Михаилу Григоренко с кистей направить шайбу на неудобной высоте.

Григоренко молчал пять матчей и отличился только сегодня — в день, когда московский хоккейный сезон мог закончиться. Притом что в прошлых играх финала «Запада» Михаил нанес лишь один бросок в створ. Доминирование ЦСКА вылилось в закономерный итог первых 20 минут. СКА пытался вытеснять соперников к бортам, но не всегда справлялся со скоростью и агрессией хозяев. Выравняли игру петербуржцы только во втором периоде, в том числе за счет наложения звеньев, которым тренерский штаб гостей умело пользуется. СКА добавил решениям простоты, расшевелив слегка успокоившихся москвичей.

Неиссякаемая агрессия от обеих команд преобладала над мыслью и холодным расчетом. Петербуржцы генерировали все больше остроты у чужих ворот. Иван Федотов позволял добивать шайбу, не фиксируя ее с первого броска. Настырные форварды гостей экранировали перед голкипером и выводили его из себя. СКА чаще гостил в зоне москвичей, но самый опасный момент создали хозяева: шайба после рикошета чиркнула о штангу ворот Юханссона и спасла шведа. Впрочем, за настырность петербуржцы были вознаграждены. Федотов ошибся на выходе из ворот, плохо сыграл клюшкой и позволил Валентину Зыкову завезти шайбу в открытый угол.

Зыков, права на которого ЦСКА уступил СКА (транзитом через «Сибирь»), забросил стратегически важную шайбу для команды Романа Ротенберга. Форвард безуспешно пытался пробиться в НХЛ: сменил три системы, но не подошел ни «Каролине», ни «Эдмонтону», ни «Вегасу». От безысходности в прошлом году Валентин поехал во вторую шведскую лигу. Возвращаться в ЦСКА нападающий не хотел, зато, получив предложение от питерцев, принял правильное решение и перезапустил карьеру в КХЛ. Символично, что первую шайбу в плей-офф Зыков забил родному клубу.

Равный счет долго не продержался. Резвое начало третьего периода помогло ЦСКА вернуть преимущество. Юханссон не прикрыл ближний угол, куда Виталий Абрамов направил шайбу с пятака. Сегодня у москвичей затихла лютая тройка Светлакова с Соркиным и «дядькой Черномором» Поповым, хотя голевых моментов было предостаточно. ЦСКА победил без их помощи. Вовремя проснулся Григоренко и напомнил о себе обменянный из «Трактора» Абрамов.

Все попытки СКА сравнять счет хозяева разбили давлением, динамичной обороной и надежностью Федотова. Замена Юханссона на шестого полевого только помогла Григоренко оформить дубль, поразив пустые ворота. Серия переезжает в Санкт-Петербург, и главный выгодоприобретатель от седьмого матча — магнитогорский «Металлург», досрочно оформивший выход в финал.