Из героя во вредители. Форвард ЦСКА забил СКА две классные шайбы, но в конце игры уничтожил старания одним движением

Армейцы Петербурга вышли вперед в серии против москвичей благодаря победному голу в большинстве за минуту до конца третьего периода.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Светлаков — 3 (Попов, Соркин), 11:34 — 0:1. Волков — 3 (Бардаков, Цицюра), 19:11 — 1:1. Светлаков — 4 (Киселевич, Окулов), 27:18 — 1:2. Моисеев — 2 (Фальковский), 37:33 — 2:2. Фантенберг — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 58:50 — 3:2.

Вратари: Юханссон (57:23 — 58:13) — Федотов (59:20). Штраф: 4 — 10. Броски: 24 (9+6+9) — 22 (6+5+11). Судьи: Бирин, Раводин.

10 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 475 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

Великий дед

Когда ЦСКА открыл счет в пятом матче финала «Запада», можно было поймать себя на простой мысли — с каждой игрой все сложнее находить слова, описывая феномен Александра Попова в этом плей-офф. Это на старте очередного армейского дерби все с открытыми ртами смотрели, как 41-летний бородач с горящими, как у розовощекого мальчишки, глазами забивает одну шайбу за другой. Теперь же мы воспринимаем текущую форму великого деда как данность. Это его плей-офф — и мы всего лишь зрители его бенефиса.

«Во-первых, он очень умный и креативный игрок, — говорит про бывшего партнера по команде эксперт КХЛ-ТВ Александр Фомичев. — Иногда бывают ситуации, когда нужно сыграть попроще, но Саша ищет какие-то нестандартные решения. В чем его главные качества помимо того, что он в отличной физической форме? Он очень юркий и может с шайбой пролезть в любое пространство, куда другой игрок не сможет пройти без потери через оборону соперника. Плюс он очень здорово чувствует партнеров. Когда ребята играют с ним в одной тройке, то они становятся лучше — именно это и происходит с Максимом Соркиным и Андреем Светлаковым. Не зря Игорь Никитин несколько лет назад вытащил его из «Авангарда». И сейчас он до сих пор играет в ЦСКА, потому что команде нужен такой опытнейший игрок. Попов — лидер, как на льду, так и в раздевалке. Фактически Александр — это играющий тренер».

Именно третье звено красно-синих сегодня и подняло градус, возможно, ключевого матча серии. Причем великолепный ветеран сыграл в первой шайбе ЦСКА ключевую роль. Своевременное открывание в средней зоне от Попова — быстрый вход в зону — эффектный наигранный «скрест» — и Андрей Светлаков кладет красивый гол с передачи неувядающего Сан Саныча.

Челлендж по броскам из-за ворот

Правда, быстро увеличить разрыв команде Сергея Федорова не удалось, а в самом конце первого периода хозяева помножили на ноль усилия звена Светлакова благодаря броску с отрицательного угла от Александра Волкова, решившего поддержать челлендж, запущенный во втором раунде Александром Кадейкиным.

И если позавчера москвичи провели второй период абсолютно безобразно, отдав четвертый матч серии за три минуты, то сегодня вышли на него максимально собранными и выдали практически эталонную двадцатиминутку.

Впрочем, и она не стала для ЦСКА победной, а на роскошную шайбу Светлакова, оформившего дубль и завершившего элегантную трехходовку с участием Константина Окулова и Богдана Киселевича, питерцы ответили не самым логичным, но по-настоящему черновым голом Данилы Моисеева, который с мясом закинул шайбу за ленточку. Судьи достаточно долго смотрели кино на предмет возможного удара ногой, но в итоге решили, что ничего криминального в действиях габаритного форварда нет.

В третьем периоде ЦСКА вновь был куда острее команды — чего только стоят моменты с попаданием Максима Соркина в крестовину и сейв Ларса Юханссона, черенком остановившего щелчок Константина Окулова. Однако в концовке гостей сгубило глупое удаление, которое на чужой синей линии привез все тот же Светлаков, неожиданно превратившийся из героя в главного вредителя красно-синих. И своим единственным шансом команда Ротенберга, которая с трудом оборонялась почти всю заключительную двадцатиминутку, сразу же воспользовалась. Против большинства Константина Шафранова и зубодробительного щелчка Оскара Фантенберга у Сергея Федорова лома не оказалось.

Одержав домашнюю победу, СКА впервые повел в армейском дерби. Теперь западный финал вновь переезжает в Москву, и, кажется, в шести матчах самая упорная и равная серия нынешнего плей-офф заканчиваться не имеет права.