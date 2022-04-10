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Сегодня, 20:00

Из героя во вредители. Форвард ЦСКА забил СКА две классные шайбы, но в конце игры уничтожил старания одним движением

СКА победил ЦСКА и вышел вперед в серии полуфинала Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Андрей Светлаков и Александр Волков (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Армейцы Петербурга вышли вперед в серии против москвичей благодаря победному голу в большинстве за минуту до конца третьего периода.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Светлаков — 3 (Попов, Соркин), 11:34 — 0:1. Волков — 3 (Бардаков, Цицюра), 19:11 — 1:1. Светлаков — 4 (Киселевич, Окулов), 27:18 — 1:2. Моисеев — 2 (Фальковский), 37:33 — 2:2. Фантенберг — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 58:50 — 3:2.
Вратари: Юханссон (57:23 — 58:13) — Федотов (59:20). Штраф: 4 — 10. Броски: 24 (9+6+9) — 22 (6+5+11). Судьи: Бирин, Раводин.
10 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 475 зрителей.
Счет в серии: 3-2.

Великий дед

Когда ЦСКА открыл счет в пятом матче финала «Запада», можно было поймать себя на простой мысли — с каждой игрой все сложнее находить слова, описывая феномен Александра Попова в этом плей-офф. Это на старте очередного армейского дерби все с открытыми ртами смотрели, как 41-летний бородач с горящими, как у розовощекого мальчишки, глазами забивает одну шайбу за другой. Теперь же мы воспринимаем текущую форму великого деда как данность. Это его плей-офф — и мы всего лишь зрители его бенефиса.

Нападающий ЦСКА Александр Попов. Хоккеист начал карьеру 22 года назад. Его списали в утиль в родном клубе — с тех пор он 6 лет помогает побеждать ЦСКА

«Во-первых, он очень умный и креативный игрок, — говорит про бывшего партнера по команде эксперт КХЛ-ТВ Александр Фомичев. — Иногда бывают ситуации, когда нужно сыграть попроще, но Саша ищет какие-то нестандартные решения. В чем его главные качества помимо того, что он в отличной физической форме? Он очень юркий и может с шайбой пролезть в любое пространство, куда другой игрок не сможет пройти без потери через оборону соперника. Плюс он очень здорово чувствует партнеров. Когда ребята играют с ним в одной тройке, то они становятся лучше — именно это и происходит с Максимом Соркиным и Андреем Светлаковым. Не зря Игорь Никитин несколько лет назад вытащил его из «Авангарда». И сейчас он до сих пор играет в ЦСКА, потому что команде нужен такой опытнейший игрок. Попов — лидер, как на льду, так и в раздевалке. Фактически Александр — это играющий тренер».

Именно третье звено красно-синих сегодня и подняло градус, возможно, ключевого матча серии. Причем великолепный ветеран сыграл в первой шайбе ЦСКА ключевую роль. Своевременное открывание в средней зоне от Попова — быстрый вход в зону — эффектный наигранный «скрест» — и Андрей Светлаков кладет красивый гол с передачи неувядающего Сан Саныча.

Челлендж по броскам из-за ворот

Правда, быстро увеличить разрыв команде Сергея Федорова не удалось, а в самом конце первого периода хозяева помножили на ноль усилия звена Светлакова благодаря броску с отрицательного угла от Александра Волкова, решившего поддержать челлендж, запущенный во втором раунде Александром Кадейкиным.

И если позавчера москвичи провели второй период абсолютно безобразно, отдав четвертый матч серии за три минуты, то сегодня вышли на него максимально собранными и выдали практически эталонную двадцатиминутку.

Впрочем, и она не стала для ЦСКА победной, а на роскошную шайбу Светлакова, оформившего дубль и завершившего элегантную трехходовку с участием Константина Окулова и Богдана Киселевича, питерцы ответили не самым логичным, но по-настоящему черновым голом Данилы Моисеева, который с мясом закинул шайбу за ленточку. Судьи достаточно долго смотрели кино на предмет возможного удара ногой, но в итоге решили, что ничего криминального в действиях габаритного форварда нет.

В третьем периоде ЦСКА вновь был куда острее команды — чего только стоят моменты с попаданием Максима Соркина в крестовину и сейв Ларса Юханссона, черенком остановившего щелчок Константина Окулова. Однако в концовке гостей сгубило глупое удаление, которое на чужой синей линии привез все тот же Светлаков, неожиданно превратившийся из героя в главного вредителя красно-синих. И своим единственным шансом команда Ротенберга, которая с трудом оборонялась почти всю заключительную двадцатиминутку, сразу же воспользовалась. Против большинства Константина Шафранова и зубодробительного щелчка Оскара Фантенберга у Сергея Федорова лома не оказалось.

Одержав домашнюю победу, СКА впервые повел в армейском дерби. Теперь западный финал вновь переезжает в Москву, и, кажется, в шести матчах самая упорная и равная серия нынешнего плей-офф заканчиваться не имеет права.

Андрей Светлаков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
9
8
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
3 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
0 - 0
3 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
0 - 0
3 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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11.04
12.04
10.04 17:00
СКА – ЦСКА
 3 : 2
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