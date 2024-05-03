«Витязь» претендует на чемпиона Финляндии

Как стало известно «СЭ», «Витязь» заинтересован в канадском нападающем Николасе Баптисте. Последний сезон 28-летний форвард провел в Финляндии, где стал чемпионом в составе «Таппары».

Канадец в прошлом сезоне провел 50 матчей в чемпионате Финляндии и набрал 27 (14+13) очков.

В НХЛ Баптисте играл за «Баффало» — 47 игр и 10 (7+3) очков.