Форвард «Спартака» Галимов: «Хотелось бы продолжить играть под руководством Жамнова»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов поделился мнением об игре под руководством Алексея Жамнова.

«В этом сезоне я работал под руководством Алексея Юрьевича, чему очень рад. Хотелось бы продолжить работать с ним, потому что отношения, которые он выстраивает между командой и лично с каждым игроком, дорогого стоят», — цитирует Галимова Metaratings.ru.

В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Спартак» дошел до второго раунда и проиграл «Металлургу» со счетом 2-4 в серии.