Стала известна зарплата нападающего «Нефтехимика» Ди по новому контракту

«Нефтехимик» объявил о подписании однолетнего контракта с канадским нападающим Жаном-Себастьяном Ди.

Как стало известно «СЭ», зарплата форварда в следующем сезоне составит 35 миллионов рублей в год.

Ди перешел в «Нефтехимик» по ходу сезона-2023/24 из «Металлурга». В общей сложности на счету 30-летнего игрока 45 матчей в КХЛ, в которых он набрал 17 (10+7) очков.