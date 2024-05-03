Галимов о лимите в КХЛ: «Если ты лучший, ты заиграешь и при трех, и при пяти иностранцах»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал о своем отношении к возвращению лимита с пятью легионерами в КХЛ.

«Я играл при разных лимитах. Если ты лучший, ты заиграешь и при трех, и при пяти иностранцах. Тут нужно понимать, для чего это все делается, и смотреть на результаты сезона: сработал план или нет», — приводит слова Галимова Metaratings.

В начале февраля стало известно, что 15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита: в сезоне-2024/25 команды смогут заявлять не троих, а пятерых иностранцев.