Соловьев будет получать в «Авангарде» 25 миллионов рублей в год

Защитник Алексей Соловьев подписал двухлетний контракт с «Авангардом».

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 25 миллионов рублей в год.

Соловьев играл за «Авангард» в сезонах-2020/21 и -2021/22, вместе с омским клубом он выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году.

В сезоне-2023/24 29-летний россиянин выступал за «Адмирал», в составе которого набрал 20 (6+14) очков в 66 матчах.