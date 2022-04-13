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Сегодня, 11:45

Российский форвард может уехать в «Рейнджерс» в третий раз. Его попытки заиграть в НХЛ стали поводом для насмешек

Виталий Кравцов может вернуться в «Рейнджерс» из «Трактора»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Виталий Кравцов.
Фото ХК «Трактор»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Седьмой матч

Вполне справедливо, что в серии между СКА и ЦСКА будет седьмой матч. Если бы питерцы выиграли третью встречу подряд у соперника, то можно говорить о преимуществе одного клуба. Но в этой паре все на тоненького. Взять последнюю встречу, в которой ЦСКА победил 3:1. Уже по первым минутам было заметно, что хозяева во вторник вечером готовы были из кожи выпрыгнуть, но переиграть соперника. У ЦСКА было подавляющее преимущество, а питерцы даже за хорошее зацепиться не могли. Шайба Валентина Зыкова, заброшенная в концовке второго периода, не изменила командного настроения. В иные дни такой гол мог перевернуть матч, но ничего подобного не произошло.

Форварды ЦСКА Михаил Григоренко (справа) и&nbsp;Владислав Каменев. ЦСКА отказался сдаваться. Великое противостояние решит седьмой матч

Но разве можно было предположить, что сыграют так, особенно по итогам двух последних встреч? Потом журналисты стали звонить Леониду Вайсфельду и задавать ему странный вопрос: «Кто будет фаворитом седьмого матча»? Эксперт был растерян. Дело в том, что не существует ответа. Потому что команды настолько равные, что любой прогноз будет случайным. Кто знает, как сыграет у ЦСКА звено Светлакова, накануне они завершили встречу с отрицательным показателем полезности? Как можно предсказать, в каком настроении выйдут на лед Михаил Григоренко и Антон Слепышев? Не может же долго быть в тени Андрей Кузьменко, а защита питерского клуба не каждый раз допускает глупые ошибки. В четверг будет очень напряженный хоккей. Вряд ли зрелищный, но тут уж не до красоты.

Девушка из&nbsp;группы поддержки ЦСКА.

Кандидат

В «Ак Барс» настойчиво отправляют работать Олега Знарка. Во вторник уже даже поторопились объявить о контракте с тренером, хотя за сутки до этого с ним никто не встречался. Непонятно, почему предлагают кандидатуру именно бывшего тренера «Спартака». Это важнейшая должность, надо все тщательно проанализировать. В случае с немецким специалистом почему-то вспоминают работу в «Динамо» и СКА, а не последние сезоны в Москве. В КХЛ уже были случаи, когда тренера приглашали, опираясь на прошлые заслуги. Чаще всего это не приносило никакого результата.

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Надо понимать, почему Знарок выигрывал с бело-голубыми, а также взял Кубок Гагарина в Санкт-Петербурге. В СКА у клуба были неограниченные возможности, никакого потолка зарплат. Смотреть надо по «Спартаку», а там пришлось даже генерального менеджера на скамейку спускать, чтобы выбраться из кризиса. В «Динамо» рядом со Знарком был Харийс Витолиньш, а сейчас появление этого тренера исключено. Работа в сборной тоже неоднозначна. Выиграл турнир один раз, в олимпийский 2014 год, когда в Минск все фавориты прислали четвертые составы, но только российская команда собрала лучших. Позже, когда сборные были чуть сильней, то все заканчивалось отсутствием золота, хотя мы по-прежнему собирали дрим-тим. Медали Олимпиады в Корее — тоже необъективный показатель.

Понятно, почему в Казани торопятся. На дворе середина апреля, надо формировать состав, но, насколько известно, на контрактах почти два десятка хоккеистов, а звезды и потерпеть могут немного, понимая, что в «Ак Барсе» неплохо платят. Может быть, руководству еще стоит взять время на обсуждение, подумать о других вариантах.

Отъезд

Виталий Кравцов из «Трактора» имеет право после вылета челябинцев уехать в «Рейнджерс», но в Северной Америке дали понять, что не слишком и заинтересованы в нападающем. В основной команде все неплохо, ставить Виталия некуда. Держать в запасе глупо, да и не пойдет никому на пользу. Теперь-то в Нью-Йорке полностью осознают, что если хоккеиста отправить в «Хартфорд», то он будет играть спустя рукава. Опять проявился агент Дэн Мильштейн, который с видом знатока опровергает новости из-за океана. Странно, что он вообще еще на договоре с хоккеистом.

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Виталий провел неплохой сезон в России, временами отлично смотрелся в плей-офф. Но так ли сильно, чтобы рассчитывать на что-то за океаном? Конечно, нет. Не хватает стабильности, по-прежнему игра хоккеиста сильно зависит от настроения. Плюс произошли какие-то необратимые изменения в характере. Кравцов превратился из простого парня, которому сочувствуешь (не все в истории с «Рейнджерс» так однозначно), в человека с ментальными изменениями.

«Трактор» горит желанием оставить хоккеиста, Кравцову надо соглашаться и не думать о поездке в Америку. И так над его визитами смеются, а если что-то не получится на этот раз, то начнут в открытую издеваться. Но никто не знает, на что именно решится Кравцов. Слишком часто он совершал карьерные ошибки, не исключено, что эта неприятная традиция продолжится.

Виталий Кравцов
ХК Ак Барс
ХК СКА
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
Олег Знарок
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ЦСКА отказался сдаваться. Великое противостояние решит седьмой матч
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 3
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 0
3 - 3
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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СКА – ЦСКА
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