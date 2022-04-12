Все ругают «Трактор» за незрелищный стиль. Но он выдает свой максимум и добивается результата

Обзор дня Алексея Шевченко.

Сезон

«Трактор» завершил выступление в чемпионате КХЛ. Команда сыграла в полуфинале Кубка Гагарина и хотя в противостоянии с «Металлургом» выглядела не лучшим образом, не стоит оценивать весь сезон только по одной серии. Второй год Анвара Гатиятулина и менеджеров получился более удачным, чем первый. Команда завершила чемпионат второй в конференции и попала в четверку лучших в Кубке Гагарина. Чего тут расстраиваться? Каждый год поступательное движение после кризиса сезона-2019/20, когда коллектив даже не вышел в плей-офф.

Ждали большего? Так от всех ждут только победы, но сейчас есть ощущение, что получили ровно то, за что заплатили. Не было никаких серьезных провалов в селекции. Не было никаких кошмарных периодов в сезоне. У «Трактора» только однажды в регулярном чемпионате было два поражения подряд в основное время, а уже в третьей игре они разгромили «Ак Барс» — 5:0. Зрелищность — тоже вопрос спорный. Да, иногда на челябинцев было очень тяжело смотреть, но не так, как годом ранее. Анвар Гатиятулин выбирает такой стиль, и он приносит результат. Тренер, кстати, как-то признавался, что готов показывать веселый хоккей, устраивать на льду праздник, только в таких случаях следует ждать не только 7:5 и 8:6, но и 4:6 с 3:9. Но руководству поражения не нравятся, моментально забывает о том, что зрителям интересно. Ругать челябинский клуб не за что. Хотелось бы, чтобы молодые появлялись, чтобы легионеры играли не такую важную роль, а лидерами были свои ребята. Так это ко всем относится, придраться можно даже к сильнейшему клубу. «Трактор» выступил очень хорошо, до оценки «отлично» не хватило победы над «Металлургом». Надеемся, что таких солидных челябинцев мы будем наблюдать ближайшие годы.

Отставка

В Казани все-таки решили, что Дмитрий Квартальнов за три года сделал все, что мог, в богатом и солидном клубе. С тренером прервали отношения, хотя могли и активировать «плюс один», который был в контракте. Чтобы никаких обсуждений не было, требовалось попасть в финал конференции, а уступив «Авангарду», специалист должен был ждать, что скажут владельцы.

Есть сомнение, что в «Ак Барсе» приняли правильное решение. Конечно, Квартальнов за эти три сезона ничего не выиграл, хотя у него были все возможности. Тренера есть за что критиковать, обсудить недостатки, но при этом следовало бы разобраться, чем можно помочь. Не будем же мы отрицать, что Квартальнов довольно интересный специалист. Можно было бы попробовать найти ему других ассистентов, ведь считается, что ему слабо помогали внутри штаба. Легко обсуждалось бы его поведение в раздевалке, в общем, проанализировать, в чем именно Квартальнов недоработал, и постараться это исправить.

Уволить легко, но проблема в том, кем заменить тренера, осталась. В другой ситуации можно было бы привезти реально сильного человека из-за границы, но сейчас об этом бессмысленно говорить, надо изучать только внутренний рынок. А там не сказать, что есть люди, которые однозначно сильнее.

Но, конечно, в клубе имели полное право быть недовольными. Сезон вышел провальным. Как с самого начала все пошло не туда, так и закончилось нелепой серией с Балашихой. Но уж сваливать все на тренера не будем. В клубе сменился генеральный менеджер, селекционная работа была плохой, вспомните, как клуб искал иностранцев и кого нашел. Но в «Ак Барсе» нашли виновного. Надеемся, что в Татарстане есть какой-то план. Сомневаюсь, что он тщательно продуман.

Финал

Как и ожидалось, в финале Кубка Харламова Молодежной хоккейной лиги сыграют два представителя Западной конференции. Начиная с пятницы в борьбе за титул сойдутся «Красная Армия» и СКА-1946. Несмотря на то что в полуфиналах было по пять матчей (серия на этой стадии идет до трех побед), причина не в том, что соперники оказались равными по классу. Хотя надо отдать должное и «Омским Ястребам» с их творческим стилем, и «Ирбис» с их настойчивостью. Основная же причина затяжных серий скорее из-за того, что московский и питерский клубы не были предельно сконцентрированы. Стоило им сыграть на результат, как омичи и казанцы вылетели, без шансов на успех.

И это еще один аргумент за то, чтобы во время регулярного сезона сильнейшие клубы «Востока» и «Запада» встречались друг с другом. Уж слишком большая разница между конференциями. Однако наши клубы, тратящие деньги на нелепых иностранцев, по-прежнему не желают поддерживать молодежные команды, хотя отдача будет гораздо выше. Впрочем, сила систем ЦСКА и СКА не только в том, что они выступают на «Западе». Оба клуба очень тщательно относятся к подрастающему поколению, случайных людей в командах нет, чтобы попасть в молодежку, нужно обладать определенным талантом и быть лучше сотни мальчишек, которые занимаются в школе. Будет очень серьезная битва, тем более у питерцев пришло несколько человек из ВХЛ. Каждый матч будет напряженным, а фаворита в этих парах нет. Даже трудно предсказать, чем все закончится.