«Авангард» продлил контракт с Филатьевым на два года

«Авангард» продлил двусторонний контракт на два года с форвардом Александром Филатьевым, сообщает пресс-служба омского клуба. Срок прежнего соглашения истекал 31 мая 2025 года.

В прошедшем сезоне 20-летний Филатьев провел за «Авангард» 24 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков. В команде ВХЛ «Омские Крылья» он сыграл 17 матчей, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Также форвард провел 29 матчей за команду МХЛ «Омские Ястребы», за которую забросил 8 шайб и сделал 14 голевых передач.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 «Авангард» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф КХЛ омичи проиграли «Локомотиву» (3-4) в серии второго раунда.