«Автомобилист» заключил однолетний контракт с защитником Кашниковым

«Автомобилист» заключил однолетний контракт с защитником Евгением Кашниковым, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 21-летний игрок выступал за «Нефтехимик». В 65 матчах хоккеист забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-18».

«Автомобилист» в минувшем сезоне стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России, что стало лучшим результатом в истории екатеринбургского клуба.