«Адмирал» подписал однолетний контракт с нападающим Николаевым

Пресс-служба «Адмирала» объявила о подписании соглашения с 25-летним нападающим Артемом Николаевым. Контракт рассчитан до окончания сезона-2024/25.

Николаев дебютировал в КХЛ в сезоне-2018/19, отыграв в общей сложности 13 матчей за СКА. Спустя два года хоккеист провел первый полноценный сезон в лиге, выступая за «Сочи». В составе «барсов» Николаев набрал 23 (8+15) очка в 42 матчах.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 24 играх «Сочи», в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.