«Нефтехимик» продлил контракт с Ди на один сезон

Форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на один сезон.

Ди перешел в «Нефтехимик» по ходу сезона-2023/24 из «Металлурга». В общей сложности на его счету 45 матчей в КХЛ, в которых он набрал 17 (10+7) очков.