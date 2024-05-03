«Автомобилист» продлил контракт с Да Костой на один сезон

Форвард Стефан Да Коста подписал новый контракт с «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 34-летним французом рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Да Коста провел 60 матчей в КХЛ, в которых набрал 54 (18+36) очка. В 12 играх форвард набрал 10 (6+4) очков.