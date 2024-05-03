«Металлург» подписал однолетний контракт с форвардом Шалагиным

«Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Михаилом Шалагиным. Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2024/25.

В прошлом сезоне он выступал в чемпионате Белоруссии за «Шахтер» из Солигорска, набрав 91 (54+40) очко в 64 матчах.

В КХЛ Шалагин выступал за «Спартак», «Автомобилист» и минское «Динамо».