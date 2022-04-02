Генменеджер «Авангарда» уверен, что Грицюк останется в команде на следующий сезон
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков высказался о будущем форварда Арсения Грицюка в команде и сравнил его карьеру с уехавшим в НХЛ из омского клуба Егора Чинахова.
«У Арсения все на поверхности: он провел очень серьезную работу летом, понимал, что у него есть возможность зайти в состав. На протяжении долгих лет он считался перспективным игроком, игроком при команде, но чтобы зайти на роль — такого не было.
Пример Егора Чинахова в том году его раззадорил: он стал взрослее, мудрее, и мы видели в тренировочном лагере, что Арсений действительно пришел забирать место в составе. Поэтому его прогресс абсолютно предсказуем, так как мы видели его положительные качества, которые были еще не столь явны, как в этом году. И он раскрыл себя с самой лучшей стороны: он не зря поехал на Олимпиаду, не зря сыграл очень продуктивно и качественно в плей-офф. Здесь ему честь и хвала.
Но, опять же, есть небольшое «но»: как человек воспримет этот промежуточный успех? Будет ли он прогрессировать, и в следующем году будут смотреть на него другими глазами, какой он показывал хоккей в этом году. Все зависит от него, и мы надеемся, что он очень адекватно эту роль понесет за собой на следующий сезон. На данный момент Арсений имеет контракт на год, я уверен, что он вместе с командой, как свой воспитанник, переедет в Омск и будет радовать омских болельщиков", — цитирует Волкова официальный Telegram-канал «Авангарда».
21-летний Грицюк в нынешнем сезоне провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 28 (16+12) очков, также на его счету 6 голов и 4 передачи в 13 встречах Кубка Гагарина-2022.
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