ЦСКА обменял защитника Дица в «Авангард» на денежную компенсацию

«Авангард» объявил о подписании контракта с защитником Дарреном Дицем. Канадец был обменян из ЦСКА и уже подписал с омским клубом двухлетнее соглашение.

Армейцы взамен получили денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал 22 (8+14) очка. В Кубке Гагарина на его счету 5 матчей и 1 шайба.