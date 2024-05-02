СКА подписал двухлетний контракт с защитником Галенюком

СКА объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником Данилой Галенюком.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее об этом сообщал «СЭ».

24-летний Галенюк в прошлом сезоне выступал в составе «Сочи». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 15 (5+10) очков.

С 2017 по 2021 год хоккеист выступал в составе СКА.