«Лада» в рамках обмена получила права на Морозова из «Сокола»

Защитник «Сокола» Егор Морозов обменян в «Ладу», сообщается на официальном сайте тольяттинского клуба.

В рамках обмена тольяттинцы получили права на 21-летнего хоккеиста, с которым подпишут контракт на два года. Красноярский клуб получил денежную компенсацию.

В сезоне-2023/24 Морозов провел 66 матчей в ВХЛ и набрал 35 (12+23) очков при показателе полезности «+13».