«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Алалыкиным

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт уфимцев.

Новое соглашение игрока с командой рассчитано на два года.

Алалыкин выступает за «Салават Юлаев» с 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний форвард провел 46 матчей за клуб, в которых набрал 16 (3+13) очков.