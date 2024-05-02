«Авангард» подписал двух игроков из ВХЛ

«Авангард» заключил соглашения с защитником «Южного Урала» Даниилом Степановым и нападающим «Молота» Егором Маниным.

Отмечается, что хоккеисты подписали с омским клубом двусторонние контракты, рассчитанные на два года.

«Мы анализируем рынок игроков ВХЛ, наблюдаем за теми, кто прогрессировал в прошедшем сезоне. Пример Дмитрия Силантьева в «Металлурге» показал, что преемственность между ВХЛ и КХЛ, а также доверие к хоккеистам способны давать высокие результаты. Разумеется, обоим придется выдержать конкуренцию в межсезонье и показать свои лучшие качества, для того чтобы закрепиться в основе», — приводит пресс-служба «Авангарда» слова генерального менеджера клуба Антона Курьянова.

В сезоне-2023/24 Степанов провел 60 матчей, в которых набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «+10». На счету Манина 37 (21+16) очков в 53 играх при показателе полезности «+21».