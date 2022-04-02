Форвард «Магнитки» Коробкин: «Стараюсь заряжать команду энергией и выкладываться в каждой смене»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала Восточной конференции с челябинским «Трактором».

— Принципиальность серии с «Трактором» больше надумана, или она на самом деле есть?

— Принципиальность есть и без челябинского дерби. Это финал конференции. Настраиваемся на серьезную серию и хотим побеждать.

— Серия с «Авангардом» получилась тяжелой. Команда восстановилась?

— День отдохнули и перешли к подготовке к следующему сопернику. Серия с «Авангардом» получилась классной. Спасибо омичам за матчи. Чувствуем себя хорошо, находимся в тонусе и готовимся играть с «Трактором».

— Вы провели невероятный седьмой матч против «Авангарда». Наверное, один из лучших за карьеру в КХЛ. Выходили с огромной энергией на каждую смену, не проиграли почти ни одного единоборства.

— Надеюсь, мои лучшие матчи еще впереди. Мне такие задачи и ставят. Стараюсь их выполнять и помогать команде: заряжать ее энергией, выкладываться по полной в каждой смене и каждой игре.

Первый матч финальной серии Восточной конференции «Металлург» — «Трактор» состоится завтра, 3 апреля, в 15.00 (мск).