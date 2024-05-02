Лучший бомбардир регулярного чемпионата ВХЛ Швырев стал игроком «Сочи»

Нападающий Игорь Швырев перешел из «Югры» в «Сочи», сообщает пресс-служба «леопардов».

Контракт с 25-летний форвардом подписан на два сезона.

В КХЛ Швырев выступал за «Металлург» и «Спартак». В общей сложности нападающий провел 117 матчей в лиге, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

В минувшем сезоне Швырев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата ВХЛ, записав на свой счет 56 (25+31) очков 54 встречах за «Югру».