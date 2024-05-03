«Сибирь» продлила контракт с Морозовым

Защитник «Сибири» Илья Морозов, как и сообщал «СЭ», продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на два года.

В минувшем сезоне воспитанник новосибирского клуба принял участие в 68 матчах КХЛ, забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи.