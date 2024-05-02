Нападающие Пименов и Ефремов продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Пименов продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба уфимцев, новое соглашение рассчитано на два года. Также клуб продлил на два года контракт с нападающим Владиславом Ефремовым.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел 58 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков.

В сезоне-2023/24 28-летний Ефремов провел 72 матча, в которых набрал 24 (7+17) очка.