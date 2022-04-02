Кубок Гагарина-2022: расписание и результаты всех матчей 1/2 финала

2 апреля стартует третий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), участие в котором примут 4 команды.

КХЛ. Кубок Гагагина. 1/2 финала

(время начала матчей московское)

Первый матч

2 апреля

СКА — ЦСКА — 17.00

3 апреля

«Металлург» — «Трактор» — 15.00

Второй матч

4 апреля

СКА — ЦСКА — 19.30

5 апреля

«Металлург» — «Трактор» — 17.00

Третий матч

6 апреля

ЦСКА — СКА — 19.00

7 апреля

«Трактор» — «Металлург» — 17.00

Четвертый матч

8 апреля

ЦСКА — СКА — 19.30

9 апреля

«Трактор» — «Металлург» — 15.00

Серия длится до четырех побед одной из команд. При продлении серии следующие матчи пара СКА — ЦСКА проведет 10, 12 и 14 апреля, а пара «Металлург» — «Трактор» сыграет 11, 13 и 15 апреля.

16 февраля КХЛ объявила, что регулярный чемпионат-2021/22 доигран не будет. По итогам регулярки команды заняли места в конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Следить за матчами плей-офф можно с помощью видеотрансляций на сайте КХЛ