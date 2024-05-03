Исаев, Набоков и Фукале номинированы на приз лучшему вратарю сезона КХЛ

Пресс-служба КХЛ объявила о номинантах на приз лучшему вратарю сезона лиги.

На награду претендуют Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

В финале Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии. Набоков был признан лучшим новичком и лучшим вратарем финала. «Трактор» дошел до полуфинала, где уступил ярославцам.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.