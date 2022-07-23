Вилкер может перейти в «Спартак», ЦСКА следит за полузащитником из Венгрии, «Фейеноорд» арендовал Шиманьски

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

«Спартак» ведет Вилкера

По информации Metaratings, защитник Анхель Вилкер может перейти в «Спартак». Агенты футболиста предложили красно-белым услуги своего клиента. Как сообщает источник, зарплата 29-летнего игрока в российском клубе может составить 500 тысяч евро в год. Венесуэлец выступал за «Ахмат» с 2016 по 2021 годы. Transfermarkt оценивает его в 775 тысяч евро.

Барац попал в сферу интересов ЦСКА

По информации Eurostavka, ЦСКА следит за полузащитником «Дебрецена» Петером Барацом. Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии. Венгры готовы расстаться с хавбеком за два миллиона евро. Сообщается, что «Дебрецен» не рассматривает вариант с арендой футболиста, а хочет оформить полноценный трансфер. Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 800 тысяч евро.

Шиманьски — в «Фейеноорде»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски перешел в «Фейеноорд». Соглашение рассчитано на один сезон и включает в себя право выкупа. Контракт поляка с москвичами действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро. До этого футболист также играл за «Легию». В прошедшем сезоне РПЛ 23-летний футболист сыграл 27 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.

«Сантос» не подпишет Фернандеса

По информации Globo Esporte, ЦСКА заблокировал трансфер защитника Марио Фернандеса в «Сантос». Как сообщает источник, бразильцы хотели подписать латераля, но армейцы выступил против сделки. Нынешний контракт Фернандеса с ЦСКА был приостановлен на неопределенный срок по семейным обстоятельствам. Transfermarkt оценивает защитника в восемь миллионов евро. В минувшем сезоне РПЛ 31-летний игрок принял участие в 28 матчах и забил три мяча.

Варела может покинуть «Динамо»

Как сообщает журналист Хуан Аранго, полузащитник «Динамо» Гильермо Варела в ближайшее время уйдет из клуба. По информации источника, уругваец станет игроком «Фламенго». Ранее 29-летний футболист говорил, что готов провести в «Динамо» весь следующий сезон. «Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с «Динамо». Готов ли я отыграть в этой команде весь сезон? Да, я готов!» — сказал футболист «СЭ». До этого Варела выступал за «Копенгаген», «Пеньяроль», «Манчестер Юнайтед» и «Айнтрахт». Соглашение игрока с «Динамо» действует до 2023 года.