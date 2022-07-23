Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:15

Вилкер может перейти в «Спартак», ЦСКА следит за полузащитником из Венгрии, «Фейеноорд» арендовал Шиманьски

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анхель Вилкер может перейти в «Спартак».
Фото ФК «Ахмат»
Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

«Спартак» ведет Вилкера

По информации Metaratings, защитник Анхель Вилкер может перейти в «Спартак». Агенты футболиста предложили красно-белым услуги своего клиента. Как сообщает источник, зарплата 29-летнего игрока в российском клубе может составить 500 тысяч евро в год. Венесуэлец выступал за «Ахмат» с 2016 по 2021 годы. Transfermarkt оценивает его в 775 тысяч евро.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Гильермо Абаскаль и&nbsp;Виктор Мозес после матча с &laquo;Ахматом&raquo;. Рыбус подставил «Спартак», а Мозес — спас. Первый матч красно-белых закончился судейским скандалом

Барац попал в сферу интересов ЦСКА

По информации Eurostavka, ЦСКА следит за полузащитником «Дебрецена» Петером Барацом. Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии. Венгры готовы расстаться с хавбеком за два миллиона евро. Сообщается, что «Дебрецен» не рассматривает вариант с арендой футболиста, а хочет оформить полноценный трансфер. Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 800 тысяч евро.

Мойзес. Бразильский новичок ЦСКА спровоцировал побоище в непримиримом дерби и любит ходить в атаку

Шиманьски — в «Фейеноорде»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски перешел в «Фейеноорд». Соглашение рассчитано на один сезон и включает в себя право выкупа. Контракт поляка с москвичами действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро. До этого футболист также играл за «Легию». В прошедшем сезоне РПЛ 23-летний футболист сыграл 27 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.

Виктор Мендес в&nbsp;матче за&nbsp;сборную Чили. «Настоящая жемчужина полузащиты». ЦСКА покупает главного чилийского таланта

«Сантос» не подпишет Фернандеса

По информации Globo Esporte, ЦСКА заблокировал трансфер защитника Марио Фернандеса в «Сантос». Как сообщает источник, бразильцы хотели подписать латераля, но армейцы выступил против сделки. Нынешний контракт Фернандеса с ЦСКА был приостановлен на неопределенный срок по семейным обстоятельствам. Transfermarkt оценивает защитника в восемь миллионов евро. В минувшем сезоне РПЛ 31-летний игрок принял участие в 28 матчах и забил три мяча.

Бразильские футболисты &laquo;Зенита&raquo;. Латинизация. РПЛ определилась с вектором развития

Варела может покинуть «Динамо»

Как сообщает журналист Хуан Аранго, полузащитник «Динамо» Гильермо Варела в ближайшее время уйдет из клуба. По информации источника, уругваец станет игроком «Фламенго». Ранее 29-летний футболист говорил, что готов провести в «Динамо» весь следующий сезон. «Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с «Динамо». Готов ли я отыграть в этой команде весь сезон? Да, я готов!» — сказал футболист «СЭ». До этого Варела выступал за «Копенгаген», «Пеньяроль», «Манчестер Юнайтед» и «Айнтрахт». Соглашение игрока с «Динамо» действует до 2023 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Марио Фернандес
Себастьян Шиманьски
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
«Золотой мальчик» или сплошная проблема. Иван Игнатьев будет закрывать прошлые скандалы в «Локомотиве» и получать в разы меньше прежнего
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Соболев против Кордобы, Умяров против Сперцяна, «Спартак» против прессинга. Тактические интриги матча в Краснодаре
РПЛ: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи 2-го тура
Малком прокомментировал грубую игру соперника в матче с «Крыльями Советов»
Малком: «Мы с Клаудиньо готовы дальше доказывать, что «Зенит» — клуб номер один в России»
Клаудиньо: «К матчу с «Локомотивом» подходим с большей уверенностью в себе»
Медведев остался доволен игрой «Зенита» в матче против «Крыльев Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» подписывает полузащитника «Зенита», Марсело ждут в Италии, Беленов — в «Рубине»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости