«Динамо» подпишет Фернандеса, Роналду согласился на трансфер в «Атлетико», Бистрович едет в Италию

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Динамо» берет защитника из Парагвая

По информации «СЭ», защитник «Гуарани» Роберто Фернандес в субботу прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо». Центрбека ждет медосмотр, в случае успешного прохождения которого игрок подпишет соглашение с московским клубом. Договор будет рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит три миллиона евро. 23-летний футболист выступал за «Гуарани» с 2019 года.

Роша не может найти себе новый клуб

Как сообщает Metaratings, нападающий «Спартака» Педро Роша не может найти себе клуб в Бразилии из-за высоких требований по зарплате. Как сообщает источник, в России она составляет 1,8 миллиона евро в год. Форвард хотел бы зарабатывать в новой команде минимум 800 тысяч евро, но пока получал предложения не выше 600 тысяч. Сейчас 27-летний игрок выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, которая заканчивается 31 июля. Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

Педро Роша. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дуганджич стал игроком «Рапида»

Нападающий «Клужа» Марко Дуганджич заключил соглашение с бухарестским «Рапидом». Контракт рассчитан до декабря 2024 года. Форвард выступал в «Сочи» с 2020 по 2022 год, а этой зимой перебрался в Румынию. Transfermarkt оценивает хорвата в 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне чемпионата Румынии 28-летний игрок принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями.

Роналду согласился на трансфер в «Атлетико»

По данным Daily Mail, Криштиану Роналду близок к переходу в «Атлетико». Источник утверждает, что форвард дал согласие на трансфер в мадридский клуб. Однако для покупки португальца испанцам нужно будет совершить продажу одного из лидеров команды. Ранее сообщалось, что 37-летний футболист намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» и не поехал с англичанами в предсезонное турне.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Бистрович близок к уходу из ЦСКА

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Лечче» может подписать полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Ранее стало известно, что у хавбека небольшое повреждение мышцы бедра, а восстановление хорват будет проходить на родине. Вторую часть прошедшего сезона 24-летний игрок провел в «Карагюмрюке».