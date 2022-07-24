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Сегодня, 08:15

«Динамо» подпишет Фернандеса, Роналду согласился на трансфер в «Атлетико», Бистрович едет в Италию

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду близок к переходу в «Атлетико».
Фото Global Look Press
Педро Роша.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Динамо» берет защитника из Парагвая

По информации «СЭ», защитник «Гуарани» Роберто Фернандес в субботу прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо». Центрбека ждет медосмотр, в случае успешного прохождения которого игрок подпишет соглашение с московским клубом. Договор будет рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит три миллиона евро. 23-летний футболист выступал за «Гуарани» с 2019 года.

Роберто Фернандес. «У него нет потолка». В Парагвае не жалеют комплиментов для новичка «Динамо»

Роша не может найти себе новый клуб

Как сообщает Metaratings, нападающий «Спартака» Педро Роша не может найти себе клуб в Бразилии из-за высоких требований по зарплате. Как сообщает источник, в России она составляет 1,8 миллиона евро в год. Форвард хотел бы зарабатывать в новой команде минимум 800 тысяч евро, но пока получал предложения не выше 600 тысяч. Сейчас 27-летний игрок выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, которая заканчивается 31 июля. Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

Педро Роша. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Педро Роша.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дуганджич стал игроком «Рапида»

Нападающий «Клужа» Марко Дуганджич заключил соглашение с бухарестским «Рапидом». Контракт рассчитан до декабря 2024 года. Форвард выступал в «Сочи» с 2020 по 2022 год, а этой зимой перебрался в Румынию. Transfermarkt оценивает хорвата в 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне чемпионата Румынии 28-летний игрок принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями.

Владимир Сычевой (справа). Первый хет-трик сезона оформил игрок из Симферополя. Еще два года назад он играл в мини-футбол в Крыму

Роналду согласился на трансфер в «Атлетико»

По данным Daily Mail, Криштиану Роналду близок к переходу в «Атлетико». Источник утверждает, что форвард дал согласие на трансфер в мадридский клуб. Однако для покупки португальца испанцам нужно будет совершить продажу одного из лидеров команды. Ранее сообщалось, что 37-летний футболист намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» и не поехал с англичанами в предсезонное турне.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бистрович близок к уходу из ЦСКА

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Лечче» может подписать полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Ранее стало известно, что у хавбека небольшое повреждение мышцы бедра, а восстановление хорват будет проходить на родине. Вторую часть прошедшего сезона 24-летний игрок провел в «Карагюмрюке».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Кристиян Бистрович
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Атлетико
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
9
3
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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