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Сегодня, 08:30

«Сочи» подписывает полузащитника «Зенита», Марсело ждут в Италии, Беленов — в «Рубине»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Кравцов станет игроком «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кирилл Кравцов (слева) перейдет из «Зенита» в «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Марсело.
Фото Global Look Press
Себастьян Шиманьски.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Кравцов перейдет в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Кирилл Кравцов станет игроком «Сочи». «Кирилл Кравцов отправляется в «Сочи». Это трансфер с безусловным правом обратного выкупа», — сказал Медведев ТАСС. Transfermarkt оценивает россиянина в 800 тысяч евро. В минувшем сезоне РПЛ 20-летний футболист принял участие в 20 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Кирилл Кравцов (слева) перейдет из «Зенита» в «Сочи». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Кирилл Кравцов (слева) перейдет из «Зенита» в «Сочи».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Рубин» подписал соглашение с Беленовым

Как сообщает официальный Telegram-канал «Рубина», вратарь Александр Беленов перешел в казанский клуб. Голкипер пополнил состав команды Леонида Слуцкого на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на два года. До этого 35-летний игрок выступал за «Кубань», «Салют», «Спартак» и «Анжи». Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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«Лацио» ведет Марсело

Защитник Марсело попал в сферу интересов «Лацио». Итальянцы уже начали переговоры с бразильцем по поводу трансфера. Как сообщает источник, 34-летний игрок хочет заключить с «орлами» трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. Отмечается, что римляне всерьез рассчитывают подписать соглашение с Марсело, но их беспокоит физическое состояние футболиста. До этого латераль выступал за «Реал» и «Флуминенсе».

Марсело. Фото Global Look Press
Марсело.
Фото Global Look Press

Лингард — в «Ноттингем Форест»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард стал игроком «Ноттингем Форест». Хавбек перешел в английский клуб в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано на один год. Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 18 миллионов евро. В прошедшем сезоне АПЛ Лингард провел 16 матчей и забил два гола.

Себастьян Шиманьски. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Себастьян Шиманьски.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Фейеноорд» сможет выкупить Шиманьски у «Динамо» за 11 миллионов евро

По информации «СЭ», нападающий «Динамо» Себастьян Шиманьски, переходящий в «Фейеноорд» на правах аренды, может быть выкуплен голландцами за 11 миллионов евро. Отмечается, что москвичи получат 20 процентов от прибыли при последующей продаже поляка. В 2019 году бело-голубые заплатили за трансфер форварда из «Легии» 5,5 миллионов евро. До этого главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович сообщал, что 23-летний футболист не сыграет за команду в сезоне-2022/23. В прошедшем сезоне РПЛ Шиманьски принял участие в 27 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.

Александр Беленов
Джесси Лингард
Марсело Виейра (Марсело)
Себастьян Шиманьски
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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