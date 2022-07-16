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Рыбус подставил «Спартак», а Мозес — спас. Первый матч «Спартака» закончился судейским скандалом

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Никита Чернов и Даниил Хлусевич поздравляют Виктора Мозеса с голом в ворота «Ахмата».
Фото ФК «Спартак»
Красно-белые в меньшинстве ушли от поражения в Грозном и будут жаловаться в ЭСК.

На днях Поль Погба, благополучно покинувший «Манчестер Юнайтед, пожаловался на то, что в клубе уж очень часто меняли тренеров, и строить команду в таких условиях просто невозможно. В «Спартаке» наверняка улыбнулись бы, прочитав слова чемпиона мира. Взять хотя бы выезды красно-белых в Грозный. Здесь соперники встречались в последнем туре позапрошлого чемпионата, затем в середине прошлого и теперь в самом начале только что стартовавшего. Получается, три разных тренера в течение 14 месяцев привозили «Спартак» на игры с «Ахматом» — Тедеско, Витория и Абаскаль. А Ваноли просто не достался матч в Чечне.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Спартак
Голы
Тимофеев, 45 (1:0), Мозес, 83 (1:1)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Журавлев Садулаев (Ильин, 55) Швец Трошечкин (Олейников, 90) Харин (Фольмер, 67) Тимофеев Конате (Агаларов, 56)
Спартак
Селихов Рыбус Джикия Чернов Зиньковский (Литвинов, 78) Умяров (Мартинс, 58) Зобнин (Мозес, 78) Хлусевич Денисов Промес Николсон (Соболев, 46)
Предупреждения
Тодорович 41’, Конате 44’, Швец 72’, Фольмер 79’, Шелия 90’  -  Рыбус 41’, Зиньковский 59’, Промес 72’, Соболев 90’
Удаления
Рыбус 41’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Турбин (Дмитров) Елеференко (Москва)

Чемпионат еще не начался, но многие болельщики красно-белых уже махнули рукой на этот сезон: эффект от суперкубкового разгрома от «Зенита» усилил внезапный уход спортдиректора Каттани. Спартаковскими болельщиками, уставшими от постоянных перемен, овладело такое безразличие к происходящему, что практически никакого отклика не вызвали слова гендира Мележикова о намерении команды бороться за чемпионство.

Сгорев в Питере, Абаскаль переиграл схему, перейдя на 4-3-3, использовав и Промеса, и Зиньковского. Оба претендуют на позицию слева в атаке, и на этот раз она досталась более авторитетному голландцу.

Первый тайм получился довольно занудным. При желании медленную игру можно было оправдать удушающей жарой в Грозном — к вечеру градус опустился до 32, днем же было настоящее пекло. «Спартак» в основном атаковал позиционно, и сумел создать два верных момента. Оба запорол Николсон, не обработавший мяч после проникающей передачи Денисова, а затем загубивший идеальный навес Зиньковского. Были моменты у «Ахмата», и возникали они преимущественно после индивидуальных проходов Садулаева.

Артем Ребров уводит Мацея Рыбуса после удаления. Уникальное удаление у «Спартака»: Рыбус получил две желтые карточки в одной атаке. Это как?

Два ключевых момента всей игры уместились в последние минуты первого тайма: «Спартак» на ровном месте остался в меньшинстве и сразу же пропустил. Красно-белых подвел новичок Рыбус, получивший две желтые в одном эпизоде: одну — за срыв атаки, вторую — за недисциплинированное поведение. Такой выходки можно было ожидать от кого угодного, но не от 32-летнего поляка, которого и брали, чтобы добавить команде опыта. «Спартак» быстро перестроился, но от гола с углового не уберегся. А забил Тимофеев, спартаковский воспитанник. Гол он праздновать не стал, уважительно и с извинениями подняв руки.

После перерыва рисунок игры не изменился. Даже в меньшинстве «Спартак» вынужден был атаковать. И что важно — было кем усилить игру со скамейки. Напрашивалась замена Николсона на Соболева, и Абаскаль произвел ее в перерыве. А еще у испанца были Мартинс и Мозес, которые начали готовиться к сезону существенно позже остальных. В итоге Мартинс добавил «Спартаку» мобильности, а Мозес очень существенно поднял средний уровень этой команды. А заодно и спас ее от поражения, исполнив совершенно чумовой гол: поймал мяч на подъем и дальним ударом отправил его в сетку.

Удаление Рыбуса в итоге стало далеко не единственным резонансным решением Безбородова в этой встрече. При счете 1:0 была рука защитника Шелии в штрафной, а уже после гола Мозеса голкипер откровенно лягнул Соболева, но получил за это только желтую.

В итоге ничья, которая вряд ли устроила хозяев, упустивших в большинстве домашнюю победу. Кстати, правильно было бы упомянуть дебют за «Ахмат» лучшего бомбардира прошлого чемпионата Агаларова, но повода он не дал. «Спартак» же в целом не впечатлил, но отдать должное команде все же необходимо: в этой игре было достаточно обстоятельств, которые красно-белые все же преодолели и не проиграли. По двум играм очень сложно оценивать работу Абаскаля, но одно точно: Мозес и Мартинс — это очень значимый внутренний резерв для этой команды.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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