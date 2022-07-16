Красно-белые в меньшинстве ушли от поражения в Грозном и будут жаловаться в ЭСК.

На днях Поль Погба, благополучно покинувший «Манчестер Юнайтед, пожаловался на то, что в клубе уж очень часто меняли тренеров, и строить команду в таких условиях просто невозможно. В «Спартаке» наверняка улыбнулись бы, прочитав слова чемпиона мира. Взять хотя бы выезды красно-белых в Грозный. Здесь соперники встречались в последнем туре позапрошлого чемпионата, затем в середине прошлого и теперь в самом начале только что стартовавшего. Получается, три разных тренера в течение 14 месяцев привозили «Спартак» на игры с «Ахматом» — Тедеско, Витория и Абаскаль. А Ваноли просто не достался матч в Чечне.

Чемпионат еще не начался, но многие болельщики красно-белых уже махнули рукой на этот сезон: эффект от суперкубкового разгрома от «Зенита» усилил внезапный уход спортдиректора Каттани. Спартаковскими болельщиками, уставшими от постоянных перемен, овладело такое безразличие к происходящему, что практически никакого отклика не вызвали слова гендира Мележикова о намерении команды бороться за чемпионство.

Сгорев в Питере, Абаскаль переиграл схему, перейдя на 4-3-3, использовав и Промеса, и Зиньковского. Оба претендуют на позицию слева в атаке, и на этот раз она досталась более авторитетному голландцу.

Первый тайм получился довольно занудным. При желании медленную игру можно было оправдать удушающей жарой в Грозном — к вечеру градус опустился до 32, днем же было настоящее пекло. «Спартак» в основном атаковал позиционно, и сумел создать два верных момента. Оба запорол Николсон, не обработавший мяч после проникающей передачи Денисова, а затем загубивший идеальный навес Зиньковского. Были моменты у «Ахмата», и возникали они преимущественно после индивидуальных проходов Садулаева.

Два ключевых момента всей игры уместились в последние минуты первого тайма: «Спартак» на ровном месте остался в меньшинстве и сразу же пропустил. Красно-белых подвел новичок Рыбус, получивший две желтые в одном эпизоде: одну — за срыв атаки, вторую — за недисциплинированное поведение. Такой выходки можно было ожидать от кого угодного, но не от 32-летнего поляка, которого и брали, чтобы добавить команде опыта. «Спартак» быстро перестроился, но от гола с углового не уберегся. А забил Тимофеев, спартаковский воспитанник. Гол он праздновать не стал, уважительно и с извинениями подняв руки.

После перерыва рисунок игры не изменился. Даже в меньшинстве «Спартак» вынужден был атаковать. И что важно — было кем усилить игру со скамейки. Напрашивалась замена Николсона на Соболева, и Абаскаль произвел ее в перерыве. А еще у испанца были Мартинс и Мозес, которые начали готовиться к сезону существенно позже остальных. В итоге Мартинс добавил «Спартаку» мобильности, а Мозес очень существенно поднял средний уровень этой команды. А заодно и спас ее от поражения, исполнив совершенно чумовой гол: поймал мяч на подъем и дальним ударом отправил его в сетку.

Удаление Рыбуса в итоге стало далеко не единственным резонансным решением Безбородова в этой встрече. При счете 1:0 была рука защитника Шелии в штрафной, а уже после гола Мозеса голкипер откровенно лягнул Соболева, но получил за это только желтую.

В итоге ничья, которая вряд ли устроила хозяев, упустивших в большинстве домашнюю победу. Кстати, правильно было бы упомянуть дебют за «Ахмат» лучшего бомбардира прошлого чемпионата Агаларова, но повода он не дал. «Спартак» же в целом не впечатлил, но отдать должное команде все же необходимо: в этой игре было достаточно обстоятельств, которые красно-белые все же преодолели и не проиграли. По двум играм очень сложно оценивать работу Абаскаля, но одно точно: Мозес и Мартинс — это очень значимый внутренний резерв для этой команды.