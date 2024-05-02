ESPN: «Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на вингера «Кристал Пэлас» Олисе

«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за подписание вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе этим летом, сообщает ESPN.

В контракте 22-летнего англичанина есть пункт о выкупе, который активируется по окончании этого сезона. Отмечается, что речь идет о 50-60 миллионах фунтов стерлингов.

Действующее соглашение Олисе с клубом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне футболист провел за «Кристал Пэлас» 16 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.