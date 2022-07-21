Бразильский новичок ЦСКА спровоцировал побоище в непримиримом дерби и любит ходить в атаку

Представляем защитника, который в ближайшее время перейдет в ЦСКА.

Все дороги ведут в ЦСКА

Если у кого-то все дороги ведут в Рим, то у новичка ЦСКА Мойзеса — в Москву. А как иначе, если пять лет назад армейцы уже пытались приобрести на тот момент 21-летнего защитника «Коринтианс», однако, если верить бразильским СМИ, с интервалом в несколько месяцев было отклонено два запроса из России. На 2,5 и 3 миллиона евро.

Что интересно, тогда Мойзес только дебютировал за «Коринтианс», который ранее отдавал его в аренду клубам серии В — «Брагантину» и «Баие». Последней он помог выйти в высший дивизион, прислушавшись к совету нынешнего тренера сборной Бразилии Тите. Потом Мойзес оценил честность специалиста, который помог ему сделать правильный выбор.

«Это того стоило. Я сильно вырос, а практика была важна. Моя игра сильно изменилась. Я прибавил и в обороне, и в нападении. Знаю правильный момент для атаки», — говорил Мойзес после возвращения из первой аренды. Однако при высочайшей конкуренции на позиции левого защитника футболисту так и не удалось выйти в «тимау» на ключевые роли.

Позже к списку клубов Мойзеса добавились «Ботафого» и «Интернасионал», за который защитник выступал на протяжении двух с половиной лет. И, как часто бывает в Бразилии, получилась сложная с точки зрения экономики схема. С 2019 года у Мойзеса был контракт с «Баией», причем «Коринтианс» сохранил 30 процентов прав на игрока, а потом увеличил свою долю до 40 процентов.

«Интер», выкупая игрока, тоже получил ограниченные экономические права. Зачастую это осложняет процесс переговоров о трансферах, однако в данном случае все сложилось удачно для ЦСКА. Как утверждают в Бразилии, клубы согласовали переход Мойзеса на условиях аренды с обязательным выкупом, и суммарные затраты красно-синих составят порядка двух миллионов евро.

Если это действительно так, то можно утверждать, что армейцы за разумные деньги получат качественного игрока, который добавит остроты левому флангу. Участие в атаках и хорошие передачи — один из козырей Мойзеса, а в схеме с тремя центральными защитниками у новичка ЦСКА будет больше шансов проявить себя у чужих ворот. Он это любит и, например, сразу после перехода в «Ботафого», упомянув самоотдачу и концентрацию, первым делом произнесет: «Я прихожу с большими силами для атаки».

Мойзес. Фото Global Look Press

Признание торсиды

Впрочем, в любых оценках зачастую преобладают стереотипы. Например, о дисциплине на поле. В случае с Мойзесом виной всему знаменитый матч Кубка Либертадорес-2020, в котором защитник красных стал одним из зачинщиков массовой потасовки. В концовке игры «Гремио» — «Интернасионал», сбив с ног Пепе, он не успокоился, после чего непримиримое дерби ГреНал вспыхнуло. В итоге арбитр удалил по четыре игрока из каждой команды, включая двух запасных.

На самом же деле Мойзес отнюдь не грубый игрок, а его карточки — скорее результат самоотдачи футболиста. В этом плане показательна история, как в этом сезоне защитник мужественно доиграл матч, несмотря на полученную травму. А его повреждение, оставившее новобранца ЦСКА вне игры на два с небольшим месяца, дает ответ тем, кто обращал внимание на малое количество игр Мойзеса в текущем чемпионате Бразилии. Так что после лечения все пришлось доказывать заново, конкурируя при этом с пришедшим из «Фламенго» Рене.

Когда же из строя выбыл опытный новичок, Мойзес воспользовался своим шансом. К тому же ему отчасти помог приход на пост главного тренера Ману Менезеса, который, кстати, стал идеально использовать краснодарца Вандерсона Масиэла. Опытный специалист сразу провел с защитником персональную беседу, а потом не жалел в его адрес комплиментов.

«Вам не нужно создавать нестандартную ситуацию и вытаскивать кролика из шляпы. Мойзес тоже начал хорошо играть. Когда у команды все хорошо, личности раскрываются», — говорил Менезес после очередной удачной игры. Да и болельщики отмечали проведшего недавно 100-й матч за «Интер» защитника. Поэтому перед одной из игр Мойзес оказался среди тех, кого встречали аплодисментами, тогда как ряд футболистов торсида красных освистала.

Как будет в ЦСКА — узнаем позже. Но очевидно, что армейцы берут игрока с нужным набором качеств, который подходит под схемы Владимира Федотова. С приходом Гайича и Мойзеса у армейцев закрыты оба фланга. Чилиец Мендес повысит конкуренцию в средней линии, и, по сути, проблемной остается только позиция центрального защитника.