«Бавария» планирует купить Силву этим летом

«Бавария» связалась с агентами полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, чтобы обсудить его возможный переход по окончании сезона, сообщает Sport.es.

По данным издания, мюнхенский клуб готов потратить на покупку игрока около 60 миллионов евро и предложить ему хороший оклад с долгосрочным контрактом.

В нынешнем сезоне Силва участвовал в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.