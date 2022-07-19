«Настоящая жемчужина полузащиты». ЦСКА покупает главного чилийского таланта

Рассказываем о Викторе Мендесе, о контракте с которым в скором времени должен объявить армейский клуб.

Удержать невозможно

Прежде чем начинать рассказ о новичке ЦСКА, следует пояснить: с игроками по-настоящему высокого класса в Чили в последние годы наблюдались серьезные проблемы. Сборную на ЧМ-2022 безуспешно пыталась вытащить старая гвардия во главе с Артуро Видалем, Алексисом Санчесом и Чарлесом Арангисом. То самое золотое поколение «ла рохи», что выиграло два подряд Кубка Америки (2015, 2016), а на ЧМ-2014 оставило за бортом плей-офф действующих на тот момент чемпионов — испанцев.

Самый яркий игрок новой волны — 23-летний нападающий Бен Бреретон. Англичанин, выигравший юношеское первенство Европы U-19, а потом получивший чилийское гражданство благодаря корням матери. Но, как верят в Чили, на подходе новое поколение, и одним из самых ярких его представителей является новобранец ЦСКА Виктор Мендес.

Если посмотреть заголовки новостей о переезде 22-летнего футболиста в Россию, то почти везде есть слова о том, что чилийский чемпионат лишается одной из самых ярких фигур.

Прогресс Мендеса, который в юном по футбольным меркам возрасте заслужил в «Унион Эспаньоле» капитанскую повязку, называли фантастическим, и еще зимой в Чили уверяли: отъезд хавбека в Европу неизбежен, а сайт Тransfermarkt вывел его на первое место среди самых дорогих футболистов национального чемпионата (2,3 миллиона евро).

За последние месяцы в числе претендентов на Мендеса фигурировали бразильский «Фламенго», испанский «Эльче», а также итальянские «Удинезе» и «Лечче». Однако «Унион Эспаньола» пытался сохранить свою звездочку, и когда поступило первое предложение от ЦСКА, менеджер чилийцев Луис Бакедано заявил: «Мы не говорим о цифрах, но считаем, что этот футболист для нас гораздо дороже. Он ключевой игрок для нашего проекта».

Как уверяют чилийские источники, клуб нарушил договоренность с Мендесом, хотя ранее обещал ему не чинить препятствий при трансфере в случае выплаты фиксированной суммы. При этом в «Унион Эспаньоле» отказались от повышения зарплаты футболиста. Это задело Мендеса, проявилось недовольство, и вскоре последовало новое заявление Бакедано: «Отпускать его больно, но удержать невозможно».

В связке с легендой

Виктор Мендес. Личные соцсети Виктора Мендеса

Удержать Мендеса было нельзя и в детстве, когда 12-летний мальчишка покинул родную Вальдивию и отправился в академию «Уачипато». Спустя пару лет его приметили в «Унион Эспаньоле», а в главной команде юноша оказался в тот период, когда ее тренировал знаменитый в прошлом нападающий сборной Аргентины Мартин Палермо.

«Его помощники ходили смотреть игры и пару раз вызывали меня на тренировку. Потом была предсезонка с первой командой, и хотя это было сложно, потому что у великих другой ритм, другая подготовка, я адаптировался», — вспоминал Мендес в интервью LUN.

Еще одним прорывом в карьере стал вызов в сборную на юношеский чемпионат Южной Америки U-20, где чилийцы не вышли из группы, но при этом обыграли Бразилию (1:0) с будущей звездой «Реала» Родриго в составе.

Что до национальной команды, то пока Мендес играл за «ла роху» в не самых статусных встречах. Хотя сам он после первого вызова заявил: «У сборной не бывает товарищеских матчей». Сказано это было перед декабрьскими спаррингами с Мексикой и Сальвадором, а в июне 22-летний футболист на Кубке Кирин вышел против Туниса в связке с ветераном Гари Меделем.

Несмотря на поражение, Мендес стал одной из самых ярких фигур, и болельщики недоумевали, когда новый главный тренер чилийцев Эдуардо Бериццо не включил полузащитника в заявку на матч за бронзу против Ганы. И, кстати, изначально будущий армеец не значился в заявке на азиатское турне, но был приглашен в сборную, когда из состава выпал Эрик Пульгар. Вот и не верь после такого в совпадения, ведь изначально ЦСКА нацеливался на более опытного и принадлежащего «Фиорентине» футболиста.

Полузащитник широкого профиля

Виктор Мендес (справа) в матче за сборную Чили. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

На официальном сайте «Унион Эспаньолы» в профиле Мендеса написано, что он является полузащитником смешанного типа. И чем-то это напоминает звезду чилийской сборной Арангиса, с которым новичка армейцев сравнивали в юности, а он смотрел видео с игрой знаменитого соотечественника и учился у него.

Разбиравший игру Мендеса портал Leftbackfootball в материале под ярким заголовком «Жемчужина полузащиты «Унион Эспаньолы» дал игроку более чем лестную характеристику и сделал акцент на универсализме. В частности, отмечено, что довольно часто футболист начинал матчи на позиции опорного хавбека, но потом диапазон его действий расширялся от штрафной до штрафной.

Среди достоинств Мендеса отмечены умение действовать между линиями, стремление всегда отдавать мяч вперед либо развивать атаки мгновенными переводами в касание на фланговых игроков. Сделан акцент и на умении принимать оптимальные решения, оказываясь под давлением, а также эффективно действовать в контрпрессинге.

Понятно, что это разбор игр чилийского чемпионата, который не относится к ведущим лигам Нового Света, но есть и красноречивая статистика. Так, после нескольких туров нынешнего сезона Мендес лидировал по числу ключевых передач, а по итогам первого круга занимал первое место по точным пасам (567).

Все это приближало Виктора к давней мечте попробовать свои силы за границей. При этом несколько лет назад он признавался, что для начала хочет отправиться в Аргентину. Даже называл в качестве промежуточной цели «Бока Хуниорс» и говорил: «Это хорошая стратегия, чтобы сделать прыжок чуть позже».

Речь шла о Европе. Но жизнь распорядилась так, что, миновав промежуточный южноамериканский этап, знакомство со Старым Светом Мендес начнет с Москвы. И обязательно поставит новую цель в своей карьере. Пойти потом на повышение в одну из ведущих лиг Европы — серьезный стимул. А ЦСКА как раз нужны мотивированные игроки.