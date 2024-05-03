В «Оренбурге» подтвердили, что выкупят контракт Томпсона у «Коло-Коло»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что клуб выкупит права на защитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.
Ранее футболист выполнил условие, согласно которому «Оренбург» обязан это сделать: чилиец провел за команду 10 матчей.
«Все действительно так. Конкретную сумму называть не буду, но Томпсон выполнил все обязательства для полноценного выкупа «Оренбургом». Он полноценно стал игроком нашего клуба, но сам трансфер надо активировать — сделаем это по окончании сезона. Есть определенные даты для закрытия сделки, закроем, как настанет время. Нам сначала надо сохранить прописку в РПЛ», — приводит слова Андреева Sport24.
Сумма выкупа, по данным СМИ, должна составить около 1,2 миллиона долларов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 858 тысяч долларов.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
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2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
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9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3