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Сегодня, 11:18

Гендиректор «Ахмата» отреагировал на новость о Конате, который может заменить Дзюбу в «Локомотиве»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» высказался о дальнейшем будущем в команде нападающего Мохамеда Конате.

24 апреля агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы 26-летнего футболиста, заявил, что его клиент может перейти в топ-клуб РПЛ ближайшим летом. В подписании игрока заинтересован «Локомотив».

«Не знаю о списке замены Дзюбы в «Локомотиве». Сейчас сложно загадывать, останется ли Конате. Закончится сезон, и мы сядем и еще раз поговорим с ним. Есть ли в планах его сохранить? Есть тренерский штаб, и с ним есть договоренность — мы сядем и обсудим», — сказал Айдамиров «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В текущем сезоне он отыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Контракт нападающего с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Балтика – ЦСКА
 - : -
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Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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