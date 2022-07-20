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Латинизация. РПЛ определилась с вектором развития

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Бразильские футболисты «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
И в этом нет ничего плохого.

Российский футбол адаптируется к новым условиям — к жизни без еврокубков, да еще и с возможностью для игроков прерывать контракты на год. Вводные жесткие, создающие массу проблем, однако надо подстраиваться, и клубы это делают.

В плане отъездов, есть ощущение, основной поток уже иссяк. Кто хотел — уехал и если еще не подписал новое соглашение (как Шиманьски), то четко обозначил позицию, что нынешним летом не вернется.

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Понятно, что какие-то расставания еще случатся, но уже наверняка — в точечном режиме. А вот новичков ждем в гораздо большем количестве. Какое-то время представителям РПЛ понадобилось, чтобы дождаться формулировок нового правила ФИФА, понять, как себя обезопасить от внезапного бегства, в том числе и летних приобретений, осознать масштабы бедствия в плане уходящих и найти футболистов на замену.

Уже по первым результатам можно понять тенденцию. Европейский рынок для нас сейчас крайне узок — в первую очередь по геополитическим причинам. Исключение — государства бывшей Югославии. В РПЛ едут сербы — Раконьяц («Локомотив»), Гайич (ЦСКА), Баньяц («Краснодар»), босниец Башич («Оренбург») плюс ивуариец Гбане из хорватского чемпионата («Химки»). На Западную же Европу можно время не тратить.

Куда продуктивнее использовать его на тщательное прочесывание Южной Америки. Там много сильных футболистов и мало недружественных к РФ стран. А вся предыдущая история показывает, что латиноамериканцы куда лучше адаптируются и проявляют себя в РПЛ, чем африканцы или азиаты.

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Да и перечень оставшихся в РПЛ игроков ясно показывает, кому комфортен наш чемпионат, а кто хотел бы его покинуть. Достаточно посмотреть на бразильцев «Зенита», южноамериканцев ЦСКА и «Динамо», да и в «Краснодар» после паузы вернулись трое именно с того континента — Кайо, Рамирес и Кордоба.

В общем, ничего удивительного, что латинизация РПЛ набирает обороты. «Зенит» уже объявил о переходе двух бразильцев Ивана и Мантуана, «Локомотив» — их соотечественника Фассона, «Оренбург» — костариканца (ок, добавляем Центральную Америку) Марина и аргентинца Мансильи.

И это только начало. Вот-вот в ЦСКА должен приехать один из самых талантливых чилийцев Мендес, уже сыгравший за сборную три матча, а бразилец Мойзес не скрывает, что ведет переговоры с армейским клубом. На этой неделе «Динамо» должно презентовать футболиста молодежной сборной Парагвая Фернандеса.

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А до закрытия трансферного окна еще далеко — новички из Южной Америки будут приезжать и дальше. И в этом нет ничего плохого. Вспомним, откуда вышло большинство самых ярких звезд российского чемпионата — от Робсона, Жо, Алекса и Карвалью до Вагнера Лав, Халка, Барриоса и Клаудиньо.

Таланты там не переводятся. Их надо только хорошо поискать, чем наши клубы с удвоенной энергией занимаются. А остальные вакансии займут молодые россияне, которые тоже мечтают получить шанс и воспользоваться им, как это получилось в критической ситуации у воспитанников «Краснодара» или у чертановцев в «Крыльях», показывающих зрелищный футбол.

Похоже, вектор развития РПЛ на ближайшее время понятен — латинизация плюс упор на собственную молодежь. Так что отставить панику. Все только начинается!

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