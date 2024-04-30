Масалитин — о возможном переходе Помазуна в «Динамо»: «ЦСКА уже отдал туда Карраскаля и ничего не случилось»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход вратаря армейцев Ильи Помазуна в «Динамо».

«Помазун находится на контракте с ЦСКА. Только клуб может решить, отпускать ли его в «Динамо». Вот и все. У Помазуна еще есть желание уехать в Европу, но надо, чтобы еще желания совпадали с возможностями. Уехать-то желание есть у всех. Но куда? Сидеть на лавочке или за вторые и третьи лиги играть? Это не уровень! Надо расти как вратарю.

Если Помазун перейдет в «Динамо», то отнесусь к этому так: «Это просто жизнь». ЦСКА уже отдал туда Карраскаля. Разве что-то случилось? Ничего не случилось. И таких примеров много. Почему нет? Карьера футбольная должна продолжаться. Не заканчивать же карьеру. Если Помазун уйдет в «Динамо», то пускай растет дальше там», — приводит слова Масалитина Legalbet.

27-летний вратарь принадлежит ЦСКА и выступает за «Урал» на правах аренды. В текущем сезоне Помазун провел за клуб из Екатеринбурга 29 матчей во всех турнирах, пропустил 43 гола и 7 раз сыграл на ноль.