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Масалитин — о возможном переходе Помазуна в «Динамо»: «ЦСКА уже отдал туда Карраскаля и ничего не случилось»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход вратаря армейцев Ильи Помазуна в «Динамо».

«Помазун находится на контракте с ЦСКА. Только клуб может решить, отпускать ли его в «Динамо». Вот и все. У Помазуна еще есть желание уехать в Европу, но надо, чтобы еще желания совпадали с возможностями. Уехать-то желание есть у всех. Но куда? Сидеть на лавочке или за вторые и третьи лиги играть? Это не уровень! Надо расти как вратарю.
Если Помазун перейдет в «Динамо», то отнесусь к этому так: «Это просто жизнь». ЦСКА уже отдал туда Карраскаля. Разве что-то случилось? Ничего не случилось. И таких примеров много. Почему нет? Карьера футбольная должна продолжаться. Не заканчивать же карьеру. Если Помазун уйдет в «Динамо», то пускай растет дальше там», — приводит слова Масалитина Legalbet.

27-летний вратарь принадлежит ЦСКА и выступает за «Урал» на правах аренды. В текущем сезоне Помазун провел за клуб из Екатеринбурга 29 матчей во всех турнирах, пропустил 43 гола и 7 раз сыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Валерий Масалитин
Илья Помазун
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Ахмат – Пари НН
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Спартак – Локомотив
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28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 0 : 0
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Ростов – Оренбург
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