Варан готов сменить «Манчестер Юнайтед» на клуб ла лиги
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в мадридском клубе, сообщает Todofichajes.
По данным источника, в подписании игрока заинтересованы «Атлетико», «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Бетис».
Соглашение 31-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость Варана оценивается в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне ла лиги защитник провел 21 матч и забил один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85-28
|80
|
2
|Ман. Сити
|34
|24
|7
|3
|82-32
|79
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67-52
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63-59
|48
|
10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52-60
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|35
|7
|9
|19
|42-62
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.02
|22:30
|
Ливерпуль – Лутон Таун
|4 : 1
|24.02
|18:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|4 : 2
|24.02
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|1 : 1
|24.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|3 : 0
|24.02
|18:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 2
|24.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|0 : 1
|24.02
|23:00
|
Арсенал – Ньюкасл
|4 : 1
|25.02
|16:30
|
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|4 : 2
|2.05
|21:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|25
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|30
|1
|8
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