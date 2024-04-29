Варан готов сменить «Манчестер Юнайтед» на клуб ла лиги

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в мадридском клубе, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в подписании игрока заинтересованы «Атлетико», «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Бетис».

Соглашение 31-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость Варана оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне ла лиги защитник провел 21 матч и забил один гол.