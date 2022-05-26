Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о главном тренере мадридского клуба Карло Анчелотти.

«Анчелотти — один из лучших тренеров в истории футбола, — приводит слова Модрича Cope. — Что в нем больше всего выделяется, так это его личность. Самое лучшее в Анчелотти — его образ жизни, его скромность, его отношение к людям, то, как он заботится о футболистах, как разговаривает с ними. И, конечно, такая хорошая атмосфера в «Реале» в том числе благодаря ему. Надеюсь, что нынешний сезон завершится наилучшим образом, и это также будет благодаря ему».

28 мая состоится финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.